Que alguien me explique. Que me saque de la duda, pues. Cuando juegas por primera vez en alguna Liga, una temporada, un torneo, etcétera, se manifiesta que eres novato en ella. Luego después, todo es diferente. Pero acá en The Rosca City los promotores y directivos tienen un nuevo librito y no es de color verde. Iginio Aguilar tendrá su homenaje en la próxima temporada de la Liga de Beisbol Novatos. ¡Eso es otro cantar! Un reconocimiento a su trayectoria como jugador y mánager. Plagada de éxitos, también se han sumado derrotas. Pero su caminar en el beisbol de casa está escrito desde hace muchos años en las páginas de los Diarios locales y comentarios de los aficionados. Pero juega esa pelota llamada “Novatos”, con la frescura de aquel muchacho que va llegando a los diamantes y se enfunda por primera vez la franela de un equipo. Es algo parecido a lo que sucede en la llamada Liga de Principiantes. Puedes llevar en tus hombros años de pelota amateur, pero te puedes enrolar en esas Ligas y no hay “purrún”.Y a propósito de solis, jauyis, mifusinis, -traducción- “Quién se llevó mi mes de abril y ni avisó”. ¡Ai´sí! Lo de los homenajes o reconocimientos son otra cosa. Si los toman en cuenta, es por algo. Se lo han ganado a pulso, lo tienen merecido, es ganancia. ¿Pero qué dirán los chicos que van entrando a jugar beisbol en estas categorías? Como en el comercial: ¡Le voy a decir a mi papá!