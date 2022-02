audima

“Ser leal es la mayor valentía...”

Francisco de Rojas Zorrilla

No es fácil, claro que no es fácil, ¿alguien dijo que lo fuera? estar en círculos de poder público y dejar de estar.

Una vez, hace años, un Hombre con mayúsculas, Don Ernesto Álvarez Nolasco, guía y mentor, me explicaba el poder como el agua regia que mide el metal del que está hecha una persona. Su mirada penetrante, sus silencios y sus palabras cincelaron y cincelan mucho pensamiento en mí. No siempre coincidimos, empero aun en las diferencias el respeto y el cariño se acrecentaban.

Antonio Rodríguez, su compadre, gran crítico de arte, le mostró una visión del mundo que compartió generoso. La ética y la estética reunidas en su pensamiento formaron a un político excepcional que no se dobló para quebrarse, los vientos de la vida sí lo doblaron y volvió con fuerza sobre sus pasos una y otra vez, las necesarias para mostrarnos, -al menos a quienes quisimos aprender- que ser terco no es tan malo, que se puede vivir en medianía y aun debajo de ese nivel y que no se pierde la dignidad si uno no quiere, pero hay que ser valientes.

La reforma política y la reforma educativa de los años 70 y 80 del siglo XX en México fueron tema constante de conversación. El más allegado a Don Jesús Reyes Heroles, de esa cercanía varias anécdotas que las recuerdo en soledad, cuando me compartió no imaginó lo que sembraba en mí.

Don Ernesto fue el primer “feminista” que conocí, 1986, y nos decía: “no creo que las mujeres estén para zurcir calcetines, ustedes tienen que compartir los espacios de poder”. Me enseñó cosas simples y complejas, por ejemplo, a decir “con base” y no “en base”, también su poema preferido, canción de la vida profunda, que le leía cada que podía y era bueno recordarlo, las teorías de Teilhard de Chardin, jesuita y paleontólogo, pero sobre todo nuestras conversaciones no podían prescindir del tema que nos unió desde siempre, el partido.

Lo extraño, no saben ustedes cuánto, ahora que en medio del caos algunos olvidan por qué se milita, para qué se es político y el gran compromiso social que implica serlo. ¿Qué le voy hacer? Aprendí que debe uno tener vergüenza y ser leal a principios. Que la política es para servir y no para servirse y que uno vale por ser, no por tener.

No juzgo. ¿Quién soy yo para hacerlo? Solo pido que el olvido sea completo para que no duela pensar a que se suman, para que sean felices con la elección. Aún me duelen imágenes compartidas de casas destrozadas, de asaltos en la madrugada, secuestros e infamias. Entregado el municipio, el estado y el país a oscuras intenciones que pervierten territorios, comunidades, esparciendo el veneno que cancela futuro. La muerte lenta de actividades económicas y el desaseo en la administración pública. ¿Qué postulados van a defender? ¿Qué noción de patria retiene su memoria? Pobre México que no queremos cuidar.

No podemos darnos por vencidos. Si algo tengo claro es que esta apatía inmóvil que se vuelve cómplice no será para siempre. Que las dirigencias deberán aprender a ser oposición o dejar el espacio a la construcción con dignidad de la política como motor de cambio social. Siempre para mejorar y apuntalar los valores de la democracia. Síganse riendo, solo recuerden que sin eso no hay ni habrá razón de ser.

Posdata. – Sigamos pendientes del conflicto en la línea de Europa y Asia, Ucrania duele. Putin muestra una Rusia imperial. Mirémonos en ese espejo y cuidemos nuestras instituciones.