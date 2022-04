¿Lealtad reafirmada?

audima

Luego de tantas renuncias en las filas del Partido Sinaloense (PAS), así como rumores de una posible renuncia en Mocorito, tal parece que con la llegada de Alfredo López Castro, “Alfredín”, a las filas del partido, se están reafirmando las lealtades, y al parecer, como muestra la reunión que sostuvo el líder pasista, Héctor Melesio Cuen Ojeda, con el nuevo miembro del partido en Mocorito, así como la alcaldesa María Elizalde Ruelas y su esposo y exalcalde, Jesús Guillermo Galindo Castro. Al parecer, con esto se podría decir que por ahora la permanencia de la mandataria municipal es segura en el PAS.

¡Sorpresa! Durante el acto del banderazo de inicio del Operativo Semana Santa en Angostura, la sorpresa la dio la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (DSPyTM), y es que justo antes de comenzar el evento, una de las patrullas de la corporación no arrancó, por lo que los elementos rápidamente tuvieron que moverse para encontrar la falla y para volver a ponerla a funcionar tuvieron que pasarle corriente. No se sabe si la unidad falló precisamente en ese momento o ya venía arrastrando el desperfecto, pero este tipo de detalles deben atenderse a manera preventiva, más en una época como esta, en la que se requieren las patrullas en las mejores condiciones posibles.

Van con todo. No cabe duda que el turismo es la apuesta de las administraciones actuales, y prueba de ello es el intenso trabajo que ha estado realizando el director de Turismo de la Zona Centro de Sinaloa, Wascar Torres, pues al menos en la región del Évora ya visitó los tres municipios para analizar proyectos y ver de qué manera explotar sus riquezas, mientras que en el caso de Mocorito, buscan agilizar el paso, y es que a más de seis años de que la cabecera fuera nombrada Pueblo Mágico, el siguiente objetivo es la sindicatura de Pericos, pues siendo la más grande y un punto estratégico a orillas de la carretera México 15, se pretende conseguir para esta localidad el título de Pueblo Señorial como alguna vez lo ostentó también Mocorito. Sin duda, al igual que la cabecera, Pericos es un pueblo con gran historia, pero habrá que analizar muy bien cómo se van a enfocar las acciones para atraer al turismo.

De los productores depende. A pesar de la escasez de agua que se ha vivido en el panorama agrícola, los productores se mantienen firmes en su labor y al parecer no parece que la falta del líquido los vaya a afectar, pues a decir del secretario del Módulo de Riego 74-2 de Guamúchil, Roberto Sánchez, han establecido límites para el uso del agua con la que cuentan, pues si los productores saben darle un buen uso, no padecerán la falta de agua en sus tierras. Para tener certidumbre al respecto, ahora todo queda en manos de los agricultores y de ellos depende si las cosas toman un mal rumbo; mientras sepan cuidar el agua, no habrá problema alguno para ellos.