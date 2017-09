Lección de la naturaleza

Es histórico y para realmente guardar para la posteridad las imágenes satelitales de la noche del jueves 7 de septiembre. En estas se apreciaban tres sistemas ciclónicos: Irma y José en el Atlántico; y Katia en el Golfo de México. A esa imagen pronto se le montó el indicador del terremoto que sacudió a gran parte del sureste mexicano.Cuatro acontecimientos naturales en los cuales la llamada furia de la naturaleza se materializa a escalas impresionantes. Es un año aparentemente histórico, porque se dio el terremoto más fuerte del sigo en esta zona del mundo y también el huracán más poderoso en el Atlántico desde que se tienen registros.La enseñanza de todo esto es que parecemos no estar preparados para enfrentar fenómenos de esta naturaleza. Y aunque la Ciudad de México salió bien librada del terremoto, no fue así para Oaxaca. Y eso quiere decir que tenemos ciudades que no se edificaron considerando minimizar los impactos de terremotos.Pero no es solo México. La mayoría de la gente de Houston lo perdió todo por simplemente no pagar un seguro contra inundaciones. Tuvo que impactar el huracán Harvey para enseñarles la lección. Por eso, la enseñanza para la sociedad y el gobierno debe llevarnos a trabajar en prevención, tanto en infraestructura como en cultura y más consciencia ante estos fenómenos.