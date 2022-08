Leer un libro

Cuando leo un libro —cualquier libro impreso que me interese, me seduzca, me emocione o me desafíe— suelo hacerlo con uno o dos lápices en la mano; a los que, previamente, he afilado la punta y utilizo para ir subrayando palabras, líneas, párrafos y hasta páginas y capítulos completos que exigen ser leídos más de una vez o muchas veces. Esto hace que el simple acto de leer —ya sea en silencio o en voz alta— se vuelva un ir demasiado despacio y, con frecuencia, un detenerse y preguntarse por esto o lo otro, que casi siempre tiene que ver con lo que en ese instante se piensa o se siente.

Cierto es que leo y subrayo y vuelvo a subrayar partes del texto, sí; pero, al mismo tiempo, como si de una entusiasta conversación o como si de un diálogo se tratara: escribo entre los márgenes, entrelíneas o en cualquier espacio no escrito que encuentro en cada una de las páginas que recorro.

Sin que a mi delirio escritural escapen: portadilla, interior de la portada o la contraportada, hoja legal u otras agregadas al principio o al final del ya para entonces preciado volumen y llega el momento —siempre llega el momento— en que este se vuelve como un cuerpo tatuado en toda su superficie; tanto que, de pronto, ya no hay lugar disponible en el que pueda anotarse una línea, una palabra o una letra más; e intentar leerlo de nuevo, se vuelve una tarea imposible de cumplir. Entonces, de alguna u otra forma, no queda más que comprarse otro ejemplar y esforzarse por no caer en la tentación de subrayarlo ni escribirle nada encima, aunque debo reconocer que esto es casi imposible de lograr.