Lejos de terminar

Ayer, 19 de enero, México rompió el récord de muertes relacionadas al Covid-19 para un solo día, alcanzando los mil 584 fallecimientos; cifra que no se había registrado en el país desde que empezó el impacto de la pandemia, hace más de 10 meses.

Con los fallecimientos de ayer, suman ya 142 mil 832 muertes provocadas por el coronavirus, de acuerdo a datos de la Secretaría de Salud; aunque recordemos que se estima que la cifra pudiera ser hasta dos veces mayor de la oficial, según expertos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En lo que van a la pandemia, más de 4 millones 190 mil mexicanos han entrado al protocolo de estudio de Covid-19, de los cuales, 1 millón 668 mil casos han dado positivos. Sin embargo, es imposible conocer la cifra real que se dio en nuestro país, debido a que los exámenes se realizaban a personas con varios síntomas de la enfermedad.

Ello implica que muchos de los infectados por el virus, conocidos como asintomáticos, simplemente no fueron detectados; por lo tanto, no contaron, pero sí pudieron ser un vehículo para seguir infectando a más personas. México fue deficiente en “cercar” al virus porque no se hicieron las pruebas suficientes, pero, sobre todo, porque no se atendió el llamado de quedarse en casa y aplicar protocolos de higiene.

La cantidad de pacientes de coronavirus se ha ido incrementando las últimas semanas. Esto pudiera estar relacionado con el comportamiento que tuvimos en las fiestas de Navidad y fin de año, en las cuales muchas personas se descuidaron, bajaron la guardia, hicieron reuniones y se contagiaron.