Lejos de un acuerdo. Mientras que la autoridad municipal reitera una y otra vez que mantiene el diálogo con los vendedores de la Glorieta Sánchez Taboada, los comerciantes se sienten engañados, pues indican que aún no hay ningún ofrecimiento formal. Se quejan de que han tenido pérdidas al no vender su mercancía y por ello se endeudan. El secretario del Ayuntamiento, Joel Bouciéguez, insiste que tienen meses en pláticas y que está firme el ofrecimiento de diez plazas sindicalizadas por el municipio, quince de Gobierno del Estado y diez de la iniciativa privada, como se prometió al principio. ¿Entonces, quién tiene la razón?

Incongruencia. El anuncio de la reparación de la carretera a la sindicatura de Cacalotán causó jubilo entre los habitantes de la misma, pues tenían años pidiéndola. Pero los que no están muy contentos, son los de la sindicatura de Matatán, ya que ellos han tenido que bloquear en repetidas ocasiones la carretera para ser escuchados por las autoridades, y pese a ello, la obra sigue a medias. Ven como algo incongruente e ilógico el que el alcalde de Rosario, Manuel Antonio Pineda Domínguez, arranque más obras viales, cuando la rúa Matatán-Chilillos se encuentra detenida desde hace varios meses. Le piden que primero cumpla con su compromiso lanzado al inicio del gobierno, y luego anuncie más obras.

Desatados. En el transporte urbano de Mazatlán hace falta que Vialidad ponga mano dura, pues los choferes toman las avenidas como pista de carreras, poniendo en riesgo a peatones y automovilistas. Solo basta subirse a una de esas unidades para percatarse de que no miden las consecuencias de sus actos, con tal de ganarse el pasaje unos a otros. Por un lado, el pasaje está expuesto a sufrir de una caída por la sacudida que se siente dentro de la unidad, por el otro los peatones y automovilistas no están exentos de un atropellamiento o choque. El delgado de Vialidad en Mazatlán, José Vallejo, debería de tomar cartas en el asunto antes de que ocurra una tragedia.

De última hora. Para que la sindicatura de El Quelite pueda concursar como Pueblo Mágico en la convocatoria de Sectur, autoridades municipales aprobaron un reglamento de mejora urbana en el pueblo, a fin de ordenarla, y un programa de desarrollo turístico, ya que este 8 de diciembre es el plazo límite de inscripción. Regidores de las demás fracciones de partido (Morena, PAS, PT y PAN) no pudieron analizar a detalle estos lineamientos “obligatorios”, de hecho, la regidora Guadalupe Valle, del PT, denunció que en busca de la certificación se afectaría a pobladores, por lo que dudó que se socializara con los habitantes por el sinnúmero de restricciones y sanciones que tendrían por comercializar productos y realizar otras actividades cotidianas en el patio de sus casas.

Posible amarre. En Concordia, quien podría salir beneficiado de una posible alianza entre el PRI y el Partido Nueva Alianza es el actual regidor Luis Armando Garzón Gónzalez, y líder de este partido en el municipio, ya que históricamente a Concordia los líderes de partido lo han visto como “moneda de cambio” a la hora de negociaciones para el “amarre” de estas coaliciones. Precisamente, Garzón González fue uno de los cercanos al fallecido exalcalde Alfredo Vizcarra Díaz, quien militaba en el PANAL, y que llegó de esta forma a ser el candidato en las elecciones de las que salió victorioso; por lo que todo dependerá del Comité Estatal de que tanto defiende esta posible posición.

Saluda con sombrero ajeno. El alcalde de Concordia, José Felipe Garzón López, presumió en sus redes sociales el avance de la remodelación de la Plazuela de la comisaría de La Concepción. Lo que “olvidó” el edil concordense es mencionar que esta inversión es producto de la gestión del senador Francisco Salvador López Brito, quien desde la pasada administración municipal se ha encargado de gestionar algunas obras en este municipio. ¿Qué pensará de esta omisión López Brito?