Lentes de contacto negocio subatendido, mercado de 325 mdd y Lentesplus.com ya aprovecha potencial

* Audiencia para amparo de Pérez Góngora en Concanaco el jueves, un año y desgaste; Evans de Alibaba otra vez; Ley Fintech casi y ABM reto; Innovec foro el lunes.de salud que aquejan a la humanidad está el de la discapacidad visual que se estima afecta a unos 285 millones de seres humanos en el orbe de acuerdo con la OMS.En México la situación es peor si se considera que 54 millones de personas, o sea 45% de la población requiere algún tipo de atención oftalmológica.Como imaginará, hay ahí enormes desafíos incluido el nicho de lentes de contacto que es verdaderamente acotado.En general en AL este segmento de negocio está subatendido por el alto costo de esos lentes que aparecieron en el mercado en 1972 y que se atribuyen a Otto Witchterle.Bausch & Lomb, que hoy es parte de la farmacéutica canadiense Valeant que preside Joseph Papa fue la primera en comercializarlos. Claro que ese material plástico es fruto de más de 100 años de investigaciones diversas.Una compañía que surgió en la red en mayo del 2014 en Colombia y que luego en 2015 se extendió a México es Lentesplus.com, la cual justo busca aprovechar el potencial de este negocio al ofrecer lentes de contacto al mejor precio con plena disponibilidad y conveniencia para el cliente.La fundaron el colombiano Diego Mariño y el español Jaime Oriol, resultado de su MBA en Warthon School de la Universidad de Pennsylvania.Mariño como usuario recurrente, pudo constatar que el cliente de AL paga hasta el doble que el de EU por ese producto, y además no batalla tanto para encontrarlo.Aquí las grandes ópticas como Lux que lleva José Alfredo Santos Asseo o Devlyn a cargo de Michael Devlyn, por citar algunas, no los tienen como una de sus prioridades por sus bajos márgenes.Además hay hasta 5 mil variantes en lo que hace a dioptrías y los diversos problemas visuales que aquejan a los pacientes.A mediados de año Ignia de Álvaro Rodríguez Arregui inyectó 1.5 millones de dólares en Lentesplus.com, y antes otros dos fondos Stella Maris Partners de Armando Badillo y el también colombiano InQlab de Gregorio Márquez aportaron otro tanto. Estos vehículos ya tienen el 35% del capital.Recién estuvo aquí Oriol, en visita para evaluar el desempeño. Con 2.5 millones de usuarios de lentes de contacto en el país, se estima que hay todo por avanzar.Y es que además del factor precio, el cliente recibe los lentes en su casa –sin costo extra-, y hasta se programan en automático las futuras entregas.Lentesplus.com ya está también en Chile y este año incursionó en Argentina. Surte al mes a unos 40 mil clientes, pero se estima que la masa de negocios se va a multiplicar por diez pronto.Aquí se calcula que el mercado de lentes de contacto es de unos 325 millones de dólares, igual con muchas oportunidades.Esta tienda en línea especializada obvio ha despertado el interés de las principales fabricantes como la propia Bausch & Lomb, J&J de Roger Brownrigg, Alcon de Ignacio Castañón o Cooper Vision de Enrique Contreras.Así que otra idea universitaria hecha realidad y que avanza viento en popa.* * *diciembre está programada la audiencia constitucional para resolver el amparo que interpuso el regiomontano Juan Carlos Pérez Góngora contra la determinación de Concanaco de impedir su participación en las elecciones para relevar a Enrique Solana. El juez pudiera tomar una resolución en un par de días, aunque queda por ver si esa confederación interpone una revisión. Hasta ahora Pérez Góngora se ha impuesto en los tribunales, de ahí que el recurso tendría sus bemoles. La problemática en Concanaco ya cumplió un año y se estima que al interior hay desencanto. En la última reunión de consejo y comisión ejecutiva en Zacatecas el aforo fue muy acotado. Si Pérez Góngora obtiene el amparo deberá reponerse la elección y según esto Ricardo Navarro quedaría al margen, pues se alega que no cumple el requisito como empresario.* * *EL MIÉRCOLES MICHAEL Evans, mandamás operativo de Alibaba, estuvo en una cena en la cancillería invitado por Luis Videgaray. Compartió con varios miembros del gabinete, entre ellos Vanessa Rubio de SHCP. Es la tercera vez que Evans está aquí. Queda claro que el anuncio de aprovechar el potencial del mercado mexicano va en serio. La idea es insertar en esa poderosa plataforma Pymes nacionales para que exporten.* * *a otro se aprobaría el dictamen de la Ley Fintech en el Senado, tan importante para ensanchar las opciones financieras del país. Con los jóvenes hay un enorme potencial, puesto que hoy en día uno de cada tres millennials estaría dispuesto a cambiar su banco por cualquier plataforma independiente por Internet. La ABM de Marcos Martínez tiene frente a sí un gran desafío.* * *Asociación Innovación en la Enseñanza de la Ciencia (Innovec) que preside Jaime Lomelín, inicia una conferencia en el Colegio Nacional con ponentes de talla mundial que discutirán la importancia de la educación científica. Innovec ha trabajado para que las escuelas públicas incorporen materias ex profeso. Y es que México ocupa el penúltimo lugar en el impulso a ciencia y tecnología en la OCDE. Entre los invitado está Carol O’Donnell del Centro Smithsoniano para Educación en Ciencias de EU, Kristina Reiss de la Universidad Tecnológica de Münich, Nuria Sanz de la Unesco, entro otros.