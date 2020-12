Personajes de 2020

En 2019, las personas físicas o morales que destacaron, para bien o para mal, fueron: López Obrador, Marcelo Ebrard, el movimiento feminista mexicano, la Guardia Nacional, CNTE, Pemex, Carlos Romero Deschamps, Manuel Bartlett, Enrique Krauze, Armando Vega, Carlos Urzúa, Rosario Robles, la familia Le Barón, Ovidio Guzmán, Genaro García Luna, Donald Trump, Nancy Pelosi, Evo Morales y Boris Johnson. Presento, ahora, la lista de los personajes que destacaron en este 2020 que está terminando:

Movimiento feminista mexicano: De nuevo destacaron, aún más este año. Antes y durante la pandemia, volvieron a salir a las calles a protestar en contra de la violencia de género. Se han convertido en la vanguardia para crear una nueva forma de relaciones entre hombres y mujeres de mayor equidad y respeto.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Hugo López-Gatell: el Presidente lo nombró vocero y encargado para manejar la pandemia de covid-19. Al principio, generó tranquilidad y confianza por sus credenciales científicas y discurso técnico serio. Sin embargo, acabó politizando el gravísimo asunto de la epidemia y cayó en el pecado de la soberbia. Se enamoró de su imagen en los medios. Hoy es un charlatán al que nadie le cree. En un año, subió y bajó como la espuma.

Fuerzas Armadas: el gran pilar del gobierno de AMLO.

Salvador Cienfuegos: general, ex secretario de la Defensa Nacional, quien sorpresivamente fue detenido en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero. Se declaró inocente y, cuando iba a comenzar su juicio, también de manera sorpresiva, los fiscales se desistieron de los cargos. Regresó a México donde supuestamente lo procesarán con las pruebas que tenía la fiscalía estadounidense. Todavía no pasa nada.

Emilio Lozoya: el ex director de Pemex regresó a México y se acogió al criterio de oportunidad para colaborar con la justicia de nuestro país. Presentó su testimonio de una serie de delitos que involucraban a los gobiernos de Calderón y Peña. Supuestamente entregó videos para comprobar el pago de sobornos. Se encuentra en libertad. No se sabe cuándo comenzará su juicio.

Pío López Obrador: cuando se hizo público un video de los que presuntamente entregó Lozoya, rápidamente aparecieron otros dos donde se observa al hermano del Presidente recibiendo bolsas de dinero por parte de un operador del entonces gobernador de Chiapas. Al parecer, los recursos eran para financiar la campaña de AMLO. Su hermano dijo que no era corrupción sino aportaciones. Aportaciones que no fueron reportadas a las autoridades electorales. Al día de hoy, no ha pasado nada con este asunto.

Suprema Corte de Justicia: en el caso judicial más importante del año, declaró constitucional la consulta pública para enjuiciar a los ex presidentes. Sin embargo, cambió por completo la pregunta que proponía AMLO para dejar una que no se entiende. Tampoco queda claro los efectos que tendrá esta consulta de ser aprobada por una mayoría en las urnas.

Avión presidencial: se rifó pero no se rifó.

Morena: el partido gobernante no pudo ponerse de acuerdo para elegir a su dirigente nacional. Las autoridades electorales lo salvaron obligándolo a que se hiciera por medio de encuestas. Después de muchos dimes y diretes resultó electo Mario Delgado.

Banco de México: manejó bien la política monetaria para paliar los efectos negativos de la crisis económica. Acaba el año con su autonomía amenazada por parte del gobierno.

Fideicomisos de la administración pública federal: desaparecieron por orden presidencial dejando un gran hueco para muchas dependencias y entidades.

Omar García Harfuch: secretario de Seguridad Pública de la capital y víctima de un terrible atentado. Sobrevivió de milagro.

Revista Nexos: publicación indispensable para entender a México y el mundo que sufrió un abuso de poder, con fines de censura, por parte del gobierno federal.

SARS-CoV-2: el gran personaje del año en todo el mundo.

Ugur Sahin y Özlem Türeci: fundadores de la empresa BioNTech que, junto con Pfizer, descubrieron la vacuna del COVID-19. Alemanes, hijos turcos, demostraron, una vez más, los grandes beneficios de la migración.

Joe Biden: político serio y profesional que demostró que se les puede ganar a los populistas demagogos en las urnas.

Juan Carlos de Borbón: el Rey Emérito tuvo que salir corriendo de España acusado de corrupción demostrando, así, que son mejores las repúblicas que las monarquías constitucionales.