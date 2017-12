En la campaña por la candidatura al Gobierno del Estado de Sinaloa Mario López Valdez repitió seguidamente lo que sucede con el consabido “fallo”. Pero no se refería a las decisiones que una autoridad toma para resolver un asunto. Sino al “fallo” en un defecto o deficiencia. Error o falta que se esgrime cuando a una persona le encuentran el “fallo”. Le hablaban y le repetían que era un candidato del deporte.Y luego como gobernador, aún más. Ello propiciaba que tuviera que soltar apoyos y patrocinios a equipos y clubes deportivos.“Le agarran a uno el ‘fallo’”, -decía- , y de ahí son.”Pero ese “fallo” tiene que ver en muchos aspectos. Tanto en la política, como en la cultura, el arte, la música y el deporte. Sin esas personas que les da por agarrar el “fallo”, no se pudieran lograr infinidad de cosas. Ahí está el caso del doctor Samuel Mejía, que a cada fin de año anda a las carreras, preocupado, encalmado y presuroso por la organización de ese partido de beisbol entre Locales y Foráneos.Y a propósito de damus, floyes, jujupis, -traducción- “Puras tocaditas y me tienes loco como músico sin flauta”. ¡Ai’sí!Y es que al médico también le tomaron el “fallo”.Y él mismo se lleva entre las patas a sus amigos y compañeros que lo acompañan en esta aventura deportiva. Ya son 35 años en la organización, y los que faltan.Y no solamente ellos, sino otros amigos que se coordinan en el futbol, softbol y en reuniones de amistad por estas fiestas. “Les agarraron el fallo”, pues.