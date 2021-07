Les cae el veinte sobre la situación de la pandemia

Les cayó el veinte. Aunque con mucho tiempo de antelación se proyectaba un repunte de casos de coronavirus, la administración del alcalde de Ahome, Guillermo Billy Chapman, hasta ayer tomó decisiones “fuertes”: suspender actividades los fines de semana en espacios públicos, juegos de la Clemente Grijalva, entre otras medidas, que algunos dicen que las tomaron en forma tardía. Incluso, unos señalan que no fueron todas las que deberían haberse tomado, que se quedaron cortos. Ahome es el tercer municipio en Sinaloa que está siendo más vapuleando por el coronavirus. Muchos, desde hace tiempo, demandaban a los funcionarios que se dejaran de “rollos” y actuaran. Dicen que el titubeo que tuvieron está saliendo caro. Por eso, cuando menos en estos momentos, el planteamiento del regreso a clases presenciales en agosto muchos ahomenses lo toman como una irresponsabilidad.

Le dan palo. El juez de Control y Enjuiciamiento Penal volvió a rechazar vincular a proceso por el delito de amenazas al alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, bajo el argumento de que no hay elementos en la denuncia que interpuso la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites. Así, el juez no modificó la resolución pese a que los magistrados del Tribunal Colegiado le ordenaran dictar una nueva resolución a la que había dado en el sentido de rechazar vincular a proceso a Chapman. Así como en la primera vez, Valenzuela recurrirá al amparo ante un juez de Distrito para que le enmiende la plana al juez de Control. El caso es que Chapman no se salva aún de esa acusación. Ahora ni asistió a la audiencia.

Similar. Un segundo revés sufrió la excandidata a diputada local por el Distrito Electoral 04, Dulce María Ruiz, ya que los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa rechazaron anular las elecciones con el argumento parecido a la resolución de la que interpuso Mario Zamora Gastélum para la gubernatura: no se acreditó la violencia generalizada. De esa manera, validan el triunfo de la pasista Elizabeth Chía. Se habla que Ruiz no va a impugnar la sentencia del Tribunal Electoral. Por algo la nombraron directora del Instituto de Capacitación para los Trabajadores de Sinaloa en Los Mochis.

Relaciones. Dio la impresión a muchos que la morenista Cecilia Covarrubias se reunió con el presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte, Marte Vega, más como diputada local electa que como diputada. No solo eso: que desde ahorita empieza a empedrar el camino para la otra la alcaldía porque ya no se podrá reelegir. Incluso, ella busca la coordinación de la próxima bancada de diputados de Morena para tener la fuerza necesaria para amarrar la aspiración, que en el pasado proceso electoral no se le dio. Por eso, lo que no hizo en su primer periodo como diputada lo quiere hacer en su reelección: estrechar relaciones con los sectores de la sociedad ahomense. Por lo pronto, a Marte le ofreció ser enlace de ellos con los Gobiernos federal y estatal para los apoyos que necesitan.

Camaleón. Ya no sorprendió a nadie que el presidente de la Asociación Ganadera Local del Municipio de Ahome, Ángel Cota, haya cambiado de piel a poco más de un mes de las elecciones. Lo mismo que le dijo en campaña al candidato priista-panista-perredista a la alcaldía de Ahome, Marco Antonio Osuna Moreno, se lo reeditó ayer al alcalde electo morenista Gerardo Vargas Landeros. Ahora puso en un pedestal a Vargas Landeros, a quien invitó para que estuviera en el acto de entrega de sacos de semilla a los ganaderos. Lo que sí es que el líder ganadero es uno de los que su convicción priista ya se la tienen bien checada los militantes leales al partido tricolor.

