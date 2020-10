Les cambió el semblante a los priistas de Ahome

Triunfalismo. Las campanas al vuelo echaron los priistas de Ahome tras el triunfo que tuvo el partido en las elecciones de Coahuila e Hidalgo. El acto ayer de toma de protesta del regjdor Raúl Cota Murillo y Santa Obidia Meza Lugo como presidente y secretaria de la Fundación Colosio en el municipio fue enmarcado por un triunfalismo adelantado para el 2021. Jesús Valdés, presidente del PRI en Sinaloa, y Sergio Jacobo Gutiérrez, diputado local, fueron vistos con un “mejor semblante”. Sin embargo, algunos señalan que es normal que los priistas de la entidad y de Ahome renueven sus esperanzas por lo que pasó en las elecciones de esos estados, pero el ánimo desbordado es mal consejero. Dicen que como ahora algunos sí ven posibilidades de triunfo, la lucha por las candidaturas, sobre todo por la alcaldía, puede tornarse agresiva, darse el golpeteo feroz entre unos y otros que provoque desunión. Por eso, el líder estatal del PRI y el diputado local centraron su mensaje a los priistas a la unidad.



Inconcebible. Dicen que lo insensible del alcalde Guillermo “Billy” Chapman se puso de nueva cuenta de manifiesto tras el asalto a una joven cuando realizaba ejercicio en el Cerro de la Memoria. Un individuo la amenazó con una pistola y la despojó del celular. Esto fue ayer cuando amanecía. Tras el atraco, se habla que la joven, apoyada por otras asiduas al sitio, se encontró al alcalde corriendo, haciendo ejercicio. Con el susto a cuestas, la víctima le narró lo ocurrido. Chapman la escuchó y sin decirle nada siguió corriendo. La joven y la que la acompañaban se quedaron desconcertadas e indignadas. Ni una sola palabra de aliento para la asaltada. Y eso que el alcalde presume de calidad humana y de que están muy bien en seguridad.



El show. Creyendo que los ahomenses se lo van a festejar, el alcalde Chapman balconeó a los funcionarios y empleados de su administración que deben el predial urbano. Sin embargo, la forma burlona en que lo hizo generó rechazo porque es evidente que su verdadera intención es el protagonismo para ganar adeptos. En la entrevista a modo, el alcalde estuvo exaltado por lo que estaba haciendo. Incluso, preguntó ¿me están escuchando?, en referencia a sus colaboradores y empleados que no dio sus nombres por “no violar el debido proceso”. Pero a la directora de Planeación e Innovación, Juana Minerva Vázquez, no se la perdonó. Para algunos lo hecho por el alcalde son “papelitos”. Y él mismo se enreda porque si ve mal que sus funcionarios deban el predial urbano, queda en evidencia porque ahí los tiene en su gabinete.



Con los amigos. Más que reunirse con los jóvenes de Morena para organizarse de cara al proceso electoral de 2021, el líder estatal de los jóvenes del partido, Fernando Robles Santillanes, vino a apoyar a uno de los que quieren la candidatura a la alcaldía: Emilio Soto Ibarra. Este organizó el evento con el apoyo del beisbolista Luis Ignacio “El Chicote” Ayala en el local de este en el 9 de Diciembre. Sale a relucir porque dicen que en la reunión más que jóvenes morenistas hubo puros amigos de “Milo” Ibarra. De hecho, en el evento no hubo algún dirigente o legislador de Morena. Solo Robles Santillanes, “Milo” Ibarra y “El Chicote” Ayala. Por eso se habla que los propios dirigentes de Morena provocan la división interna.



Exclusión. Se dice que la visita que el gobernador Quirino Ordaz realizó a El Fuerte le sirvió a la alcaldesa Nubia Ramos para reafirmar que los únicos que tienen cabida para esos momentos y el proyecto trianual son sus funcionarios, entre ellos compadres y comadres. En la gira no se vio pueblo, mucho menos en la comida. Solo los suyos que pretenden “agandallar” las candidaturas para el 2021.