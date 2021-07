Les cuesta dar sentido a su vida

Buenos días. La verdad, yo no sé si antes era difícil o no, lo que sí me parece es que ahora las nuevas generaciones les cuesta mucho dar sentido a su vida.

Habiendo recibido de sus padres mucho más de lo que requerían, sin sentir necesidad alguna, teniendo un montón de cosas que no son exigencias de la vida, les es difícil salir de sí mismos y mirar las necesidades de otros que no sean ellos mismos.

Por esto mismo, su vida es raquítica, encerrada en sus propios horizontes, que se muere cada vez que sus pequeñas exigencias o deseos son satisfechos.

De esta forma, no se descubre una misión que pueda llenar la existencia, ni seres humanos, ya sea en grupos o persona individual, a las cuales servir o amar y por las cuales gastar las propias energías y capacidades.

Habría que tener mucho cuidado.

