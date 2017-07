Les tocó a 10 municipales enfrentar a más de 22 sujetos

Surge dato interesante. Fueron 10 policías municipales los que se enfrentaron contra más de 22 sujetos armados. Esta versión no se conocía. Porque del enfrentamiento en el poblado de Aguaje de Costilla, donde murieron 17 sujetos armados y resultaron cinco policías lesionados, se conocía que el hecho había movilizado a todas las corporaciones de seguridad, entre ellas Marina y Ejército. Pero tiene sentido lo que ayer anunció oficialmente el secretario de Seguridad en Mazatlán, coronel Joel Ernesto Soto, que las fuerzas se dispersaron para buscar al grupo armado que minutos antes había asesinado a balazos a dos personas en Villa Unión, justo frente la Tienda Coppel. Marinos se fueron por un lado. Ejército por el otro. Policía Militar por otro. Y el secretario Soto con su escolta y dos patrullas más se lanzaron por los rumbos del poblado Aguaje de Costilla. ¿Por qué? Porque el jefe policiaco en una visita anterior, platicando con vecinos de ese lugar, habían comentado que por esa ruta pasaban vehículos con gente armada. Los sujetos que asesinaron a dos personas en Villa Unión viajaban en cuatro unidades.

En su huida por un camino de terracería dejaron bloqueada la vía con una de las camionetas. Para impedir el paso de las policías. Las tres patrullas municipales, con solo 10 elementos y el jefe policiaco, se instalaron con torretas encendidas en la carretera. Desde una distancia como de 700 metros, los delincuentes comenzaron a dispararles. Eran mayor en número. Igual o mejor armamento. Pecheras puestas y dispuestos a todo. No buscaron detenerse. Mucho menos entregarse. Patrullas y vehículos de los delincuentes quedaron frente a frente a una distancia no mayor a 50 metros. Cinco de los 10 policías municipales cayeron heridos, pero de acuerdo con el jefe de Policía, ninguno dejó de accionar sus armas en defensa propia y en apoyo a los demás compañeros. El brutal encontronazo duró alrededor de 50 minutos.

Una noche antes nos tocó conocerlo. Un hombre serio, de mirada tranquila. Con voz firme y respetuosa. Nos referimos al coronel Joel Ernesto Soto, secretario de Seguridad Pública en Mazatlán. Coincidimos en una cena el jueves. Al día siguiente fue parte clave del enfrentamiento contra delincuentes en la comunidad de Aguaje de Costilla. Él mismo dio ayer ante los medios de comunicación su versión de los hechos. A lo largo de mi carrera como periodista me ha tocado conocer a muchos militares. A generales, coroneles, mayores, capitanes, sargentos y hasta soldados rasos. Si destaco un nombre de todos ellos se sentiría el resto. Pero los militares que me ha tocado conocer y tratar han sido hombres bragados. Que me consta tenían la formación de encabezar a sus hombres a cualquier campo de batalla. Soto parece ser que es de esa clase. Porque no fue para nada fortuito que se encontrara la noche del viernes pasado en las inmediaciones de Villa Unión. Prácticamente todos los días realizaba recorridos. Y el viernes le tocó enfrentar al numeroso grupo armado que cayó abatido por un número menor de agentes de la Policía Municipal. Los delincuentes fuertemente armados formaban parte de un grupo que pelea la plaza de Villa Unión. Eran considerados altamente peligrosos y dispuestos a matar. Todavía quedan delincuentes sueltos. Por eso se reforzó la vigilancia.