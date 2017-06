Les urge seguridad a los de la Zapata...

Se busca con urgencia alguien que ayude con la vigilancia en la colonia Emiliano Zapata porque los vecinos tienen temor por los robos a casa habitación y asaltos en la calle, porque no hay vigilancia y la autoridad ni sus luces.No estaría nada mal que de vez en cuando elementos de la Policía Municipal se echaran una vueltecita por aquel rumbo, de perdida pa’ darle un poquito de tranquilidad a la gente.Quien se anime a echarse el jalecito, favor de llamar comandante de la Policía Municipal de Culiacán, Óscar Guinto Marmolejo, al 758 7600.La Dirección de Servicios Públicos en Guasave está solicitando con urgencia tapones de oídos, que sean cómodos y duraderos, además que tengan distintos colores para que combinen con todo tipo de ropa; esto para que el chaca del departamento no escuche las múltiples quejas que se tienen en cuanto al servicio de recolección de basura y el alumbrado público en los fraccionamientos de la zona poniente de la ciudad. Si tienes el anhelado producto. solo échale la llamada al ‘mero mero’ de Servicios Públicos, Iván Gálvez, al teléfono 872 5394.Atención, empresas especializadas en construcción que tengan equipo de seguridad, favor de comunicarse con el alcalde de Mazatlán, debido a que la constructora que contrató para los trabajos de remodelación del Centro Histórico al parecer no les da cascos, botas, ni chalecos a los empleados. Por eso, el alcalde quiere dotarlo de equipo para que puedan trabajar sin incidentes y luego no les vaya a salir peor la cosa, luego de que un trabajador quedara herido por un derrumbe. Así que los que tengan equipo suficiente, favor de ponerse en contacto con Fernando Pucheta, al 915 8000, extensión 2101.El que anda ocupando relojes bien cronometrados es el chaca de la Junta de Agua de Angostura, Arturo Ávila Atondo, porque le pide la raza que esté bien cronometrado con el cobro y el servicio, puesto que no consideran justo que les cobren muy puntuales, pero nomás el servicio de agua no les llega, solo el puro aire, y bien que les llega el cobro. Los que tengan estos artefactos, que le peguen una llamadita al ‘fon’ 697 734 0722.La raza del Comité Municipal de Futbol de Ahome anda a la caza de gente que la haga de ‘lavacocos’ pa’ que concientice a los espectadores del futbol en Los Mochis que no hay más ‘chupe’ en el Estadio Municipal de Futbol Juan Navarro Escoto durante los partidos, que se acabó, que está prohibido, porque nomás ha provocado trifulcas entre ellos mismos y los jugadores. Quien tenga el perfil buscado, échele la llamada al chaca del Instituto Municipal del Deporte de Ahome (IMDA), Jorge Arturo Flores Palafox, al 01 668 815 1988.