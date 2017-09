¡Les urgen médicos de los buenos!

Quien dio a conocer que le urge contratar doctores para dar un buen servicio es el líder del sindicato del IMSS, Adrián Manjarrez, quien dijo que tiene disponibles 120 plazas para especialistas en todas las áreas, para con esto darle agilidad a las consultas. Por lo que se buscan médicos responsables, que ofrezcan trato digno y sean competentes, que deseen chambear en el IMSS. Interesados favor de comunicarse al teléfono 7 15 13 82¿Eres una persona de buen corazón y amas el deporte? El Instituto Municipal del Deporte te necesita más que nunca, pues está por llevar a cabo una colecta con la ciudadanía, para juntar recursos y tenerlos de fondo para cuando sucedan casos como el de la selección de Guasave, que por falta de recursos no se hizo presente en el Campeonato Estatal de Futbol Juvenil “B”, que se celebra en Mazatlán y a la que le negaron el apoyo por falta de lana. Si te interesa unirte a la campaña, solo tienes que echarle la llamada al ‘chaca’ del Instituto, Vladymir Espinoza, al teléfono 872 07 76.Se buscan vigilantes entusiastas con mucho ánimo de chambear y que no se les duerma el gallo, pa’ que se vayan a vigilar en la avenida Matamoros, en la ciudad de Guamúchil, y luego no ande la raza haciendo destrozos, como ya pasó con la cerca perimetral del plantel del Cobaes 21, donde un pedazo de esta terminó en el suelo y no se supo cuándo ni quién fue. Si te interesa la chamba, échale la llamadita al ‘dire’ de Seguridad Pública, Daniel Torres, al 673 732 39 30.Urge un mensajero pa’ que le diga a la ‘presi’ de El Fuerte, Nubia Ramos Carvajal, y al ‘góber’ Quirino Ordaz Coppel, que su gente no ha cumplido, y ni siquiera se han acercado a los pueblos marginados, ya que el pasado 8 de julio anduvieron bien prometedores en Higuera de los Natoches, y prometieron obras públicas con un valor de 40 mdp, pero es hora que ese recurso no les cae a las comunidades de El Fuerte, como El Ranchito, Higueras de los Natoches, Jahuara, entre otras. Si cree poder hacerla para el puesto solicitado, favor de echarle un fonazo a la oficina del ‘góber’, al 01(667) 758 7200, o a la presidencia de El Fuerte, al 01(698)8930320, extensión 205.El alcalde de Mazatlán, Fernando Pucheta, reveló que tiene un proyecto para sustituir la escultura de Pedro Infante que se encuentra en la zona de Olas Altas. Se busca mejorar su estética, ya que la que está actualmente, dicen las malas lenguas, que lo único que tiene de parecido al ídolo de México es la motocicleta. Hay que recordar que la obra fue inaugurada cuando el alcalde de Mazatlán era Ricardo Ramírez, al cual le achacaron su gran parecido con la obra que está frente al mar. Ahora, Pucheta está en busca de un buen escultor para que no quede duda de que la escultura sea idéntica al extinto actor y cantante. El artista interesado en esta chamba deberá de presentarse en presidencia o llamar al teléfono 669 915 8000.