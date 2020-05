Levanta polémica la “ley seca”

Abogados y médicos debaten sobre los pros y los contras de eliminar la ley seca en Sinaloa, la mayoría de ellos opinan, y hasta exigen que se mantenga la restricción a la venta de cerveza y bebidas embriagantes para bajar la movilidad y evitar que se disparen los contagios de coronavirus.

El que abre el fuego y la polémica es el presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, José Luís Polo Palafox, quien directamente pide al gobernador Quirino Ordaz que mantenga la prohibición ya que Sinaloa ya se encuentra entre los primeros lugares en contagios en el país, que se proteja la salud de los sinaloenses y no ceda a las presiones de los grupos cerveceros y del dinero.

En contrapartida el también abogado Martín López opina que se debe levantar la prohibición, porque la industria cervecera representa empleos, y además las autoridades nacionales de salud no han declarado que con el consumo de alcohol se agrave la pandemia de coronavirus.

Se puede permitir, con las medidas de seguridad necesarias, con la aplicación del Bando de Policía y Buen Gobierno, tanto para los consumidores como para los vendedores.

Mientras que el otorrinolaringólogo Francisco Villegas y el pediatra Alberto Davizón Lara recomiendan en forma tajante que se mantenga la “ley seca”, para evitar que aumenta la movilidad de las personas, en especial de los jóvenes. “Estamos a punto de ser ejemplo mundial por el manejo que se ha dado a la pandemia y podríamos pasar a ser la vergüenza mundial”, dice Davizón.

Se tiene que mantener la sana distancia, ya se han suscitado malos ejemplos de jóvenes que se reúnen a tomar en El Fuerte y en el río Sinaloa, explica Villegas.

Por su parte, el neumólogo Sergio Castro se muestra indeciso en su opinión, porque considera que con la prohibición sí disminuye el consumo de alcohol, pero que de todas maneras venden, que no se cumple a plenitud la ley seca. “La gente igual toma”. Como se ve, las opiniones son encontradas; sin embargo, todos coinciden en que se tienen que garantizar las acciones de la “sana distancia” y el “quédate en casa”, para atenuar la pandemia del Covid-19.

El líder de la bancada priista en el Congreso, Sergio Jacobo, está a favor que se levante la ley seca, pero con restricciones de horarios.



Popurrí. A nivel nacional la pandemia del coronavirus detonó la guerra entre los bandos políticos que se disputan el control del país, lo más relevante es la convocatoria que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador y la bancada morenista a realizar la próxima semana una sesión extraordinaria del Congreso para aprobar cambios al presupuesto federal para reactivar la economía. Esta propuesta fue rechazada de inmediato por la oposición representada por el PRI, PAN, PRD Y MC.



TATIANA. Es épica la respuesta que le da la diputada federal sinaloense Tatiana Clouthier a Tere Madero, la exalcaldesa de San Pedro Garza, sobre el tema del presupuesto. “Pensé que el whatsapp era privado, pero es más público. Siempre he dado la cara, no le quieran poner palabras a “Maquío”. Soy mexicana, quiero a México y no me escondo”, remata.