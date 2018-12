Ley de educación

El 20 de diciembre de 1881, el gobernador Mariano Martínez de Castro publica la Ley que Organiza y Reglamenta la Instrucción Pública en el Estado de Sinaloa. En ella se establece que es obligatoria la instrucción primaria para los niños varones de 7 a 13 años de edad. Todo Celador tiene la obligación de establecer y sostener una escuela pública en su respectiva Celaduría, colectando la cantidad necesaria para los gastos de aquella, entre los habitantes de la Celaduría.

Los ayuntamientos establecerán en las cabeceras de Distrito y en las demás poblaciones importantes del mismo, el número de escuelas de ambos sexos que según sus habitantes requieran dichas poblaciones. La Dirección de las escuelas primarias será encomendada a maestros titulados, y solamente en caso de que no los hubiere, se encomendará a personas que a juicio de los Ayuntamientos reúnan las cualidades.

Nadie podrá gozar sueldo u honorario de los fondos públicos, si se le justifica que sus hijos no reciben la instrucción primaria. Los padres, tutores u otras personas a quienes según el Código civil incumbe la obligación de proporcionar la instrucción primaria a un niño, incurrirán en las penas de esta ley, siempre que el niño no concurra a una escuela pública, o particular, veinte días al menos de cada mes, o no reciba la instrucción en el lugar doméstico.