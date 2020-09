HISTORIA EN EL DEBATE

13 de septiembre de 1970

En marcha campaña Sea Puntual. La Cámara Junior ha puesto en marcha una campaña a la que se ha denominado Sea Puntual, tendiente a crear consciencia de puntualidad en adultos y niños de todos los sectores sociales y económicos. Durante el desarrollo de esta cruzada, a través de los medios de difusión, se estará recordando al público la necesidad de la puntualidad en todos los compromisos, sean de carácter social, e incluso, en el mismo seno de la familia. Se informó que esta campaña también se llevará a los centros escolares.

Alumnos del Poli en la región. Hoy llegará a esta ciudad un grupo de 40 estudiantes del Politécnico Nacional, quienes tienen interés en conocer el desarrollo agrícola de la región y las obras hidráulicas que el Gobierno federal ha construido tanto en el Valle de El Fuerte como en el Valle de El Carrizo. Los estudiantes serán atendido por funcionarios de la Comisión del Río Fuerte, quienes se encargarán de trasladarlos en varias unidades y hacer recorridos por el distrito de riego.

Liberan a pasajeros de aviones secuestrados. Zurich. Un avión de la Línea Real Aérea Jordana partió de Ammán, rumbo a Nicosia, Chipre, llevando al resto de los pasajeros que fueron liberados por los guerrilleros árabes. Un funcionario del aeropuerto dijo que 22 de los pasajeros pertenecían al avión pirateado a la TWA y se cree que los restantes corresponden al aparato de Swiss Air, ambos desviados a Jordania.

Un portavoz de Swiss Air a su vez, confirmó que se espera otro avión con 130 rehenes más. No se ha recibido aún información sobre la identidad de los rehenes liberados. Tres yugoslavos que viajaban en el avión de Swiss Air que fueron asaltados y detenidos en un aeropuerto del desierto en la zona norte de Jordania, fueron liberados y están alojados en un hotel de Ammán.

Hoy inauguran la alberca del Country Club. Los socios de nuestro máximo centro social que gustan del deporte, contarán a partir de hoy con una alberca que con todos los adelantes de la técnica ha sido construida. Los eventos de la inauguración fueron organizados en todos sus detalles, tales como competencia de natación en diferentes categorías, banquete con platillos típicos de la cocina mexicana y una tardeada, baile que estará amenizado por una de nuestras mejores orquestas.

13 de septiembre de 1995

Autoridades cómplices de delincuentes. Ante el gobernador Renato Vega, demandará el Frente Cívico para la Seguridad de Culiacán que la autoridad actúe y no sea cómplice de los delincuentes, al acusar que a pesar de las demandas ciudadanas, persiste la presencia de bandas de delincuentes y grupos de “encapuchados” que asaltan, violan, asesinan y venden droga. El dirigente de la agrupación, David Chavarría, reconoció que la Procuraduría de Justicia ha atendido algunas denuncias presentadas por la ciudadanía, pero otras no las atienden porque no quieren.

Castigo a corrupción. México, D. F. Gobernación, Comunicaciones y Transportes, Hacienda, CFE y Pemex, son las dependencias que están en tela de duda a raíz de que la contraloría Mayor de Hacienda detectó desvíos de recursos durante la administración de Carlos Salinas. A partir de las irregularidades detectadas, con seguridad en los próximos días se tendrá que llamar a comparecer a los funcionarios de las delegaciones mencionadas y se abrirá proceso penal para deslindar responsabilidades.

Rusia acusa a OTAN de genocidio. Moscú. Las protestas rusas por los ataques de la OTAN en Bosnia se intensificaron hasta el punto de que el Kremlin acusó a la alianza atlántica de genocidio contra los serbios bosnios. En su declaración más enérgica hasta el momento, el Gobierno ruso acusó a la OTAN de ocasionar la muerte de civiles, incluyendo niños. En Washington, el secretario de Estado, Warren Christopher, evitó responder a reporteros las preguntas acerca de las críticas rusas a esa campaña aérea.