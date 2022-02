Libertad de expresión y derecho a la paz

audima

Desafortunadamente, vivimos en un mundo que se enfrenta nuevamente a una grave crisis en materia de seguridad. Por un lado Rusia ha tomado la decisión de invadir Ucrania, no parece un rival difícil de vencer para el ejército ruso; no así, el resto de las naciones europeas, en particular Francia, que ha manifestado que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan) también es una alianza nuclear, lo que nos pone al borde de una Tercera Guerra Mundial, esta vez con dimensiones catastróficas.

Lo curioso es que, a pesar de los diferentes intentos de mandatarios internacionales de pedir (algunos, de exigir) a Moscú el establecimiento de la paz o, el alto a la toma de Kiev, la realidad es que nada parece detener a Putin. Es increíble que hace poco más de 76 años la humanidad terminó con la Segunda Guerra Mundial, y parece que no aprendimos la lección.

En la Declaración Universal de Derechos Humanos solo se menciona en una ocasión la palabra “paz”, en el Artículo 26, y NO como un derecho, sino como una consecuencia “(…) 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz...”

Pocos países reconocen el derecho humano a la paz. México, se ha jactado de tener una tradición pacifista a lo largo de los últimos años, en particular con la firma del Tratado de Tlatelolco de 1967, en contra de la proliferación de la armas nucleares, con lo cual, un mexicano obtuvo un Premio Nobel de la Paz.

Sin embargo, México NO ha reconocido la paz como un derecho fundamental para los mexicanos, en la Carta Magna se menciona 9 veces la palabra PAZ, la más relevante es cuando le impone en su artículo 89, la obligación al presidente de dirigir la política exterior con base en el principio normativo de “promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”, principio muy loable… para otros.

¿Y los que vivimos en México? ¿Qué pasa con la paz en las poblaciones afectadas por la guerra entre bandas rivales? ¿Y las guerras del Narco? ¿Y los periodistas? ¿Y la seguridad de los mexicanos que trabajan diariamente? ¿Y la seguridad para las mujeres? Y…

No se reconoce el derecho a la paz en nuestra Constitución, pero sí se le ordena al presidente que se conduzca en política exterior procurándola. Sería fundamental que el presidente se condujera de esa manera también así al interior, procurando el bienestar de todas y todos los mexicanos, incluso de los que piensan distinto. Porque el artículo 6 Constitucional sí nos da el derecho a la libre expresión de ideas, incluso establece que será garantizado por el estado. Tal vez sería momento adecuado para la defensa de este derecho.