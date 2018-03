Libertad y espontaneidad

Desde la noche de antier hubo quienes me supusieron indignado por los ocurrentes memes y animaciones a mis costillas que recibí, tomados del vecindario cibernético en que no estoy, a propósito de la charla que sostuvimos reporteros y colaboradores de Milenio con Andrés Manuel López Obrador.Y comenté que más bien me divirtieron.Disfruté menos las roñosas líneas que llegaron a mi correo electrónico, escritas por pedestres que se sienten más lopezobradoristas que López Obrador, algunas de las cuales tuvieron puntual contestación.Ayer, gracias a Roberto López, recordé que hay un usurpador que con mi nombre y fotografía tuitea no sé qué y entabla diálogo con ingenuos seguidores. (también esto me divierte).Hay también quienes interpretan mis intervenciones y gestos en la charla (que disparó el arranque anticipado de las campañas) como “enojo”, y que se me pasó la mano con nuestro invitado.Lo cierto es que soy un apasionado de la libertad, en particular la de expresión, y que prefiero la espontaneidad.Algo parecido viví ya, por ejemplo, con mi plática en Alaska con el presidente Peña Nieto...