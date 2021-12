Líder del PRI, César Gerardo, visita a Mario Zamora Malcampo

Los consejos. En cuanto llegó de la Ciudad de México, a la que asistió a la Asamblea Nacional del PRI, el presidente del tricolor en Ahome, César Emiliano Gerardo, visitó al expresidente del partido Mario Zamora Malcampo. Nada más y nada menos que padre del senador Mario Zamora Gastélum, quien al parecer va a llevar mano para la elección del liderazgo priista en Sinaloa por su cercanía con el presidente nacional, Alejandro Moreno. Gerardo fue acompañado de la secretaria general, Santa Ovidia Meza, y la presidente del PRI.Mx, Carolina Telles. Dicen que los líderes priistas salieron “iluminados” por los consejos y recomendaciones que les dio Zamora Malcampo.

El ciclo. El que compartió que se le acabó el tiempo al frente del departamento de Programas Preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome es Juan Quintero Gastélum. Es decir, sale de esa responsabilidad que asumió con el entonces alcalde Guillermo “Billy” Chapman. En redes sociales, Quintero Gastélum expresó que quienes lo conocen saben muy bien que continuará por el camino de la prevención universal, selectiva e indicada. Lo que aún no se sabe es quién llega por él.

Flojitos y cooperando. Así como aparecieron muy “gallos” la semana pasada, los líderes sindicales de la sección 53 del SNTE en Ahome se apagaron tras romper relaciones con la Secretaría de Educación Pública y Cultura. En la base magisterial la postura de sus líderes la vieron muy “atrabancada, exagerada y radical”. El pleito por una plaza no era para magnificar el caso con una declaración de “guerra” con la secretaria de Educación, Graciela Domínguez. Y no solo es con ella, sino con el gobierno estatal. Quizás por el ruido que les causó en el interior del sindicato y porque creyeron que Domínguez y el gobernador Rubén Rocha Moya se iban a asustar, lo que no ocurrió, el dirigente estatal Fernando Sandoval flexibilizó su postura y ya abrió el canal de negociación con Domínguez. Así, los líderes de Ahome, El Fuerte y Choix, Jesús Armenta Armenta, José Luis Rivera y Alma Dinora Miranda, se apaciguaron. Para qué tanto brinco, pues.

Cuando no llueve... Los maestros están muy molestos porque en los centros de vacunación de la zona rural de Ahome no les aplican la dosis contra el coronavirus. La razón que les dan es que ellos tienen la vacuna CanSino. Eso les hubieran dicho desde un principio y no hubieran hecho largas filas para la vacuna, que al final les niegan. Ellos acudieron por la dosis porque todo mundo, entre ellos el secretario de Salud en Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Ojeda, señalaron que todos se podían vacunar sin importar que fuera otra vacuna la que se aplicaron con anterioridad. Unos dicen una cosa y otros hacen otra. El caso parece estar en la cancha del titular de la Secretaría de Bienestar en Ahome, Arturo Velázquez Benítez.

Adentro. Dagoberto Ibarra es el nuevo jefe de la Japama en el Valle del Carrizo. El alcalde Gerardo Vargas Landeros se decidió por él de entre otros que también traían “buenas cartas de recomendación”. Por algo lo seleccionó. Dicen que Ibarra fue impulsado por el exsíndico Eduardo Franco Valenzuela.

El día. La exalcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos, reapareció en las redes sociales de las que se había alejado desde la reunión del PRI en la que tiró chifletas de la nueva administración y sus adversarios y se las reviraron. Lo hizo el día de la Virgen de Guadalupe, teniendo en brazos a su pequeño hijo.