Líderes cenecistas ven panorama gris por llegada del nuevo Gobierno en Sinaloa

Con reserva. Más que aprobarlo y festejarlo, muchos priistas vieron inapropiados los nombramientos de Dulce María Ruiz como directora del Instituto de Capacitación para el Trabajo de Sinaloa en Los Mochis y de Fernanda Rivera como directora de uno de los planteles del Conalep en esta ciudad. La lectura que le dieron es que son premios de consolación a los priistas que perdieron en la pasada elección. Dicen que esto no abona en nada al PRI, mucho menos a la imagen de Ruiz y Rivera, a quien le echan en cara haber aceptado esos cargos. La más torpedeada es Ruiz porque ni siquiera se esperó a que el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa resolviera la impugnación que interpuso por el resultado de las elecciones en la que perdió la diputación local por el Distrito Electoral 04. O sea, lo que les interesa es el hueso, tanto que ni siquiera repararon que solo faltan unos cuantos meses para que entre el nuevo gobierno. Si eso dicen los priistas, los que no lo son tienen una opinión más filosa.

El regreso. Por ese mismo estilo está Maribel Vega, quien regresó como directora de la Escuela Normal Experimen-tal del Valle del Fuerte tras perder la elección para alcaldesa. Muchos suponían que por dignidad no iba a regresar y que Hernán Hernández Ayala terminaría lo que le queda para que llegue el que van a nombrar en el nuevo Gobierno. Pero no. El regreso de Vega Quintero agitó las aguas en la institución porque algunos no asimilan el regreso. Sin embargo, se habla que van a aguantar vara tomando en cuenta que resta poco tiempo para que llegue el relevo.

La atención. Acertados o no, pero no son pocos los que ven a Genaro García Castro como el próximo secretario del Ayuntamiento de Ahome. Unos dicen que es el natural para esa posición por ser el más cercano al alcalde electo, Gerardo Vargas Landeros, de quien fue coordinador general de la campaña. Hay otros nombres que suenan para otras posiciones, pero en lo que hay mayor certeza de ser el número dos del nuevo Gobierno municipal es en el de García Castro. ¿Será? Por lo pronto, muchos están entretenidos en sacar en claro quiénes van al gabinete de Vargas Landeros.

La agenda. Aunque para la mayoría de los ahomenses ya no es tema porque están ciertos de que no se va a cambiar el resultado de la elección para alcalde de Ahome, el excandidato del Partido del Trabajo Domingo Mingo Vázquez lo quiere poner en la agenda. No quiere que los ahomenses lo archiven y, de paso, comprometer a los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa a que la impugnación que hizo, al igual que el excandidato priista Marco Antonio Osuna Moreno, la resuelvan a su favor. El argumento que está usando el promotor deportivo es que, si los magistrados anulan la elección, los ciudadanos van a recobrar la confianza. Algunos opinan que Vázquez sólo se está desgastando.

Gris panorama. Algunos líderes cenecistas en Ahome andan que no los calienta ni el sol tras el resultado de las elecciones. Y es que ven un panorama gris para la organización y, en consecuencia, para el PRI. Dan por hecho que cuando entre el nuevo Gobierno morenista-pasista la llamada cuota-liga va a desaparecer. Es decir, ya a la Liga de Comunidades Agrarias no le va a llegar el dinero que a “chaleco” le descuentan a los productores cuando les pagan sus cosechas, pertenezcan o no, simpaticen o no, con la organización. Si con dinero, la organización está herida de muerte; una vez que la cuota-liga desaparezca, los dirigentes no van a tener ni para pagar la luz. En esas condiciones, dicen que Juan Díaz, líder del CMC número 5, espera que alguno de los líderes pida su cabeza para entregarle de inmediato.

