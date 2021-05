Líderes de cenecistas de Ahome cambian de bando para apoyar a Rocha Moya

Cambian de camisa. Un grupo de líderes cenecistas de Ahome dieron la sorpresa este fin de semana: se cambiaron de bando. Se fueron con Morena para apoyar al candidato a gobernador Rubén Rocha Moya y a la alcaldía Gerardo Vargas Landeros. El cónclave se realizó en el ejido Águila Azteca teniendo de anfitrión al comisariado ejidal Leonel López Armenta. Se habla que otros 41 líderes ejidales estuvieron ahí. Son del Valle del Fuerte y del Valle del Carrizo. Dicen que la jugada la fraguó Vargas Landeros para consolidar el impacto que tuvo su participación en el debate organizado por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. Es lógico ese movimiento de Vargas Landeros porque sumando a los líderes del sector rural a su causa destantea el proyecto de los candidatos priistas en el resultado general de la votación en Ahome.

Metidos de lleno. Los priistas arroparon a sus candidatos tras el debate del IEES. Por ejemplo, el exsenador Aarón Irízar López organizó un evento con su grupo para darle el respaldo al candidato a la alcaldía Marco Antonio Osuna Moreno y demás abanderados. También ayer el exalcalde Policarpo Infante Fierro organizó otro en su palapa por la carretera Los Mochis-Topo. Estuvo nutrido. Infante Fierro es el coordinador de la campaña priista en Ahome de los funcionarios estatales. En la CTM también los recibieron. Nicolás García Castillo demostró que todavía “las puede”. Otro acto de impacto fue en el Empaque Lima. Lo organizó José Labastida para Mario Zamora y los otros candidatos. Uno más, multitudinario, fue en la Higuera de Zaragoza. Como se ve, los priistas van con todo en la recta final tras el desempeño de Osuna Moreno en el debate, el activismo de Wendy Ibarra, esposa del candidato a la gubernatura, y sumados los líderes de los grupos priistas, entre los que se cuenta el exalcalde Álvaro Ruelas Echave, quien está de tiempo completo en la campaña.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Mario vs Rubén, no hay más

Condicionante. A esas estructuras fuertes se va a enfrentar Domingo “Mingo” Vázquez, candidato del Partido del Trabajo a la alcaldía. Tras el debate, movilizó gente para mandar el mensaje de que tiene la suya. A estas alturas de la campaña y tras el encontronazo de candidatos, no son pocos los que agudizan el juicio de que Mingo Vázquez puede dar la sorpresa si la ciudadanía sale a votar. Si no hay participación no le ven posibilidades de hacer la hazaña. Cierto o falso, Mingo Vázquez parece que tras el debate le ganó la partida en la pelea por el voto ciudadano al abanderado de Movimiento Ciudadano Miguel Ángel Camacho.

Corta. Dicen que Angelina Valenzuela, candidata de Fuerza por México a la alcaldía de Ahome, no aprovechó el debate para posicionarse con su mejor plataforma: cuestionar el desempeño del alcalde Guillermo “Billy” Chapman. Si cobró notoriedad por su lucha en contra de este para que no cometieran infamia tras infamia, en el encuentro no lo capitalizó. A lo más que llegó es que al final quiso mostrar carácter cuestionando a los otros candidatos sin mencionar sus nombres. Así no tiene chiste.

Leer más: El fenómeno de la desmaterialización patrimonial

La comidilla. La candidata priista a la alcaldía de El Fuerte Maribel Vega es la comidilla tras el debate de candidatos organizado por el IEES. El señalamiento que le hizo al candidato de Morena Gildardo Leyva parece que se le revirtió por mal planteado. Incluso, algunos priistas hasta se sintieron ofendidos porque los etiquetó de corruptos. El ataque al candidato morenista fue mal encauzado que sus adversarios lo replicaron en video por las redes sociales para exhibirla con sus propias palabras. Si ya muchos dicen que la pelea está entre el candidato del Verde Ecologista, Vicente Pico, y el morenista Gildardo Leyva, con el resultado del debate esa percepción se reforzó.