Líderes de los abogados ni la despistan

Ya ni siquiera se mencionó de la visita que se había anunciado del presidente Andrés Manuel López Obrador para un encuentro con los líderes e indígenas que se oponen a la construcción y operación de la planta de fertilizantes en Topolobampo. Ahora solo se menciona que el domingo próximo va a venir a Sinaloa, pero a Mazatlán. Nadie sabe a ciencia cierta el motivo por el que no visitó a los indígenas del grupo de Aquí No, que se quedaron vestidos y alborotados. Y ni esperanzas tienen ya de que en este nuevo anuncio de gira se les tome en cuenta. Cuando menos no se ha mencionado de que López Obrador venga para este lado.

Por cierto, caliente se quedó el ambiente en el campo pesquero Lázaro Cárdenas tras la asamblea informativa sobre el proyecto de la planta de amoniaco en Topolobampo. Y es que hay quienes de esa comunidad le advirtieron a los funcionarios federales que presidieron la asamblea que si consultaban a la gente de Librado Bacasegua en El Carrizo Grande y El Carricito se iba a dar violencia y derramamiento de sangre. Esto sería el próximo domingo. Dicen que Emilio Maldonado y su hija Melina son los más “bravos”. Hasta pidieron que eso quedara anotado en el acta de asamblea. Eso nomás faltaba.

Algunos ahomenses ya se desengañaron que los líderes de abogados no tienen remedio. Ya ni la despistan de su entreguismo al gobernador en turno. Ahora se desviven porque el gobernador Rubén Rocha Moya los reciba en su despacho o lo cazan en sus giras para tomarse una foto con él, las que presumen con mensajes para quedar bien. El tema resurgió por el despliegue que hizo José Luis Polo Palafox de su visita al gobernador en su despacho, pero lo mismo hizo en días pasados Carlos Roberto Valle Saracho, adversarios del momento. Y tanto que cacaraquean que están con el pueblo, lo que muchos ya no les creen porque los ven tirados a los brazos de quien ostenta el poder. Ya se fueron los tiempos aquellos de los líderes de abogados Jesús López Leyva, Virgilio Herrera Rodríguez, entre otros, que ejercían un liderazgo con independencia al poder.

¿Es mucho 78 mil pesos al mes que gana el vicerrector de la UAS en la zona norte de Sinaloa, Toribio Ordóñez? Las opiniones están divididas porque unos aseguran que es un sueldazo, pero otros que está bien, pero le agregan que podrían bajarse el sueldo un poco más la élite universitaria. Como les gusta manejar el discurso del “sacrificio” en bien de la institución, pues no les pesaría gran cosa.

Dicen que El secretario Genaro García Castro no tuvo necesidad de rendir un informe detallado al alcalde Gerardo Vargas Landeros al regresar este a la oficina tras la operación a la que fue sometido. Y es que García Castro tuvo comunicación permanente con Vargas Landeros durante los ocho días que este estuvo en recuperación. Además, el alcalde en ningún momento dejó sueltos los asuntos de la comuna. Estaba, como dicen, con un ojo al gato y el otro al garabato.