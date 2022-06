Líderes del PRI y PAN la regresan

audima

El que andaba con una sonrisa de oreja a oreja ayer era el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros. Eso no le extrañó a muchos porque en la gira que hizo el gobernador Rubén Rocha Moya un día antes no le pudo ir mejor. Aparte de que iniciaron la obra del colector Niños Héroes y el drenaje pluvial de la colonia Magisterial, Vargas Landeros fue posicionado por el gobernador con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso lo confesó Rocha Moya. Lo central de todo es que, a decir de este mismo, López Obrador ya ubica a Vargas Landeros por lo que hizo en la elección por la gubernatura. Así las cosas, el alcalde se metió hasta la cocina y se despeja el “trabuco” que quiso armar el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada, de que también desbarrancarían a Vargas Landeros rumbo al 2024.

Los que no se quedaron con ella fueron los dirigentes del PRI y PAN en Ahome, César Emiliano Gerardo y Ariel Aguilar. Salieron en defensa de sus partidos “choteados” por el gobernador Rubén Rocha Moya, quien aprovechó la recta de una petición ciudadana de que les hiciera la carretera al Plan de Guadalupe. Y es que le dijo al que le pidió la obra que estuvo gobernado por el PRI y PAN y no sirvieron. De paso mencionó también el de Morena, el trienio del exalcalde Guillermo “Billy” Chapman, que “tampoco sirvió”. Y de aquí se agarraron los líderes del PRI y PAN para echarle leña al gobierno morenista de Chapman que tan “no sirvió” que el drenaje pluvial en la colonia Magisterial no lo hizo, que fue lo primero que prometió al llegar al gobierno. El caso es que le reprocharon al gobernador culpar a gobiernos pasados del PRI y PAN y le recomendaron mejor ponerse a trabajar.

Nadie de Morena sfealió en densa del exalcalde Guillermo “Billy” Chapman. En principio porque casi todos se le abrieron tras que dejó la alcaldía y, en segundo, porque no se van a poner en contra del gobernador Rubén Rocha Moya.

A muchos les pareció bien que el exalcalde Álvaro Ruelas Echave no le sacara la vuelta al tema de si aspira a la presidencia estatal del PRI. Si se da la posibilidad o circunstancia, le va a entrar por esa posición con la definición que es priista de convicción, no de ocasión, y bajo el entendido de que se tienen que poner de acuerdo, de ir en unidad. Ruelas Echave también le entró al caso de los que se van del partido. Su posicionamiento es que lejos de que les cause un daño la salida de algunos les beneficia. Y es que simulaban estar y ahora ya se definieron en donde están. Pues a esperar la convocatoria para saber si se le presenta la posibilidad o circunstancia para entrarle.

El que reapareció bronceado tras ir al Tianguis Turístico 2022 en Acapulco, Guerrero, fue el alcalde de El Fuerte, Gildardo Leyva. Y lo hizo abrazado de su esposa, Laura Ledezma, para dejar asentado de que trabajan juntos para apoyar a los fortenses. Con ello desbaratan las versiones de que había problemas entre ellos tras que el alcalde cesó a Yendi Ruiz como su asesora. Si los hubo o no, eso ya fue cosa del pasado porque ahora andan juntos.