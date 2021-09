‘Life is hard’

Como dice la frase, la vida no es para nada fácil, y no todos estamos en las mismas etapas

Hace unos días junto con mí grupo de amigas nos dábamos cuenta de lo raro que son los veintes.

Están los que estudian, los ninis, los que estudian y trabajan, los graduados, los casados, los que tienen hijos, los que tienen novio, los solteros, los fiesteros, los que se sienten quedados y un sinfín de opciones más.

Dentro de esto, también estamos todas nosotras deseando ser la de al lado, ese típico comentario de “ay, pero tú que (a gusto/ padre/ adjetivo) porque…” y lo llenan con lo que la otra amiga está viviendo.

Por ejemplo, para la que está trabajando: “pero tú qué padre porque ya tienes tu dinerito y tu rutina”, por lo contrario, para la que no estudia ni trabaja: “pero tú qué padre porque tienes tanto tiempo en tus manos y puedes hacer e irte a donde quieras”.

De igual manera todas las opciones que di al principio. Para todo esto me tope con este quote que dice así: “El matrimonio es difícil. El divorcio es difícil. Elige tu difícil.

La obesidad es difícil. Estar en forma es difícil. Elige tu difícil. Estar endeudado es difícil. Ser disciplinado financieramente es difícil. Elige tu difícil.

La comunicación es difícil. No comunicarse es difícil. Elige tu difícil.

La vida nunca será fácil. Siempre será difícil. Pero podemos elegir nuestra dificultad. Elige sabiamente”.

Para esto, caí en cuenta de cómo así como en mi grupo de amigas de 20, donde todos estamos en situaciones diferentes; felizmente o no, es cuestión de nosotros de encontrar, o más bien, de elegir nuestro difícil.

Como dice la frase, la vida no es para nada fácil, y no todos estamos en las mismas etapas, pero algo sí, cada quien elige los retos de la vida que quiere llevar (y ya que andamos en estas, hay que repetirnos que no somos nadie para juzgar las decisiones del otro).

Por eso, esta semana es nomás un recordatorio para todos de que LOS ENTENDEMOS. La vida no es fácil, por eso hay que elegir correctamente.

“La vida nunca será fácil. Siempre será difícil. Pero podemos elegir nuestra dificultad. Elige sabiamente”, Ana en Rose.