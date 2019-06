Limitantes. El rezago en el que viven sumergidos los habitantes de la colonia La Laguna, en la sindicatura de Ruiz Cortines, no ha podido ser atendido con programas sociales debido a que los predios no están regularizados. Lo más preocupante es que, de acuerdo con la información que el director de Sedesol en el municipio proporcionó, en el 2015 se hicieron estudios de suelo de esa zona y salió no apto para establecer un asentamiento humano debido a materiales nocivos que permanecen ahí por haber sido laguna de oxidación por muchos años. En esa tierra contaminada juegan al menos 200 niños diariamente, quienes ahora no solo podrían estar viviendo en condiciones deplorables, sino presentar afectaciones de salud. Es verdaderamente urgente que con recursos de programas sociales o no, se intervenga para resolver la situación antes de que se empiecen a presentar las complicaciones inherentes de estar en contacto con una zona en la que por muchos años fungió como fosa de aguas negras.

Mandamás en camino. Este fin de semana el club Algodoneros de Guasave revelará el nombre de la persona que fungirá como mánager del equipo para la temporada 2019-2020 de la Liga Mexicana del Pacífico, lo que sin duda alguna generará todavía más expectativas de las que ya hay entre los aficionados al equipo blanquiazul tras cinco años de sequía beisbolera. El hecho de apresurar el nombramiento del timonel es porque ocupan que para el draft de julio él también opine sobre qué peloteros son los idóneos para elegirlos, pues con esto evitarán que en caso de un mal arranque del equipo no salga luego con la trillada frase de que él no armó el equipo, pues aquí lo que se busca es contar con un equipo que guste a la afición, pues se necesita de eso y otras cosas más para que el parque de pelota tenga las entradas que la directiva espera.

Los mandan a la cola Quienes ahora coinciden que no les ha ido nada bien con las alianzas son los militantes de hueso colorado de Morena, quien consideran que no son nada de la gracia de la alcaldesa Aurelia Leal López, quien por cierto poco volteó a verlos en la asignación de cargos públicos y hasta cierto punto la entienden que su gabinete esté conformado por experredistas, expanistas y del Partido del Trabajo. Por este tipo de acciones y otras más a nivel estado y nacional, lo que pretenden hacer es eliminar las alianzas y que sean morenistas quienes estén en las candidaturas, militantes reales del Movimiento de Regeneración Nacional, con los ideales del partido y no estar llenando huecos con cualquier ciudadano los espacios nomás porque sí, pues así evitan continuar siendo relegados.

Sin convicción. Mientras que por un lado los transportistas organizados se sumaron a una manifestación que se hacía de forma simultánea a nivel nacional en contra de quienes se aprovecharon de la legalización de plataformas al considerarlo una competencia desleal para los taxistas por operar sin pagar impuestos, por otro hubo quienes hicieron acto de presencia, pero no estaban muy contentos, y entre murmullos cuestionaban quién les iba a pagar la gasolina invertida para hacer el recorrido por las calles de la ciudad, donde no permanecieron más de 30 minutos, porque la intención no era entorpecer la circulación, sino hacerse notar para que la ciudadanía supiera cuál era su inconformidad.