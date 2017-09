Limitantes del desarrollo

En distintas circunstancias se ha dicho reiteradamente lo que incluso ya podría parecer una perogrullada: los niños son el futuro de México; y por extensión de Sinaloa. Si esto es cierto, entonces el estado está en un severo problema.

Alrededor de 69 mil menores de edad están trabajando en campos agrícolas, ladrilleras y como vendedores ambulantes.

De esa población, el 70 por ciento labora como «comerciante», algunos en situaciones de riesgo; y el 30 por ciento restante desempeña labores agrícolas. Esta situación violenta sus derechos, consagrados en la Constitución, en los tratados internacionales, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (del 4 de diciembre del 2014). Además, disminuye la posibilidad de que los menores no tengan un desarrollo integral, incluso que no vayan a la escuela. De esta manera, no solo se limita su progreso, sino también el de la entidad.