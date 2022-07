Limpia de trabajadores en la Japaf

Los pronósticos del jefe de la Jurisdicción Sanitaria en el norte de Sinaloa, Víctor Manuel Lim, fallaron rotundamente. En lugar de que los casos positivos de coronavirus llegaran a fines de junio a su punto pico y luego descendieran, resulta que pasó ese mes y aún los contagios van en ascenso. El informe de la Secretaría de Salud apunta que Ahome tiene mil casos activos del virus (antier), algo que ni en el peor momento de la pandemia ocurrió. Y ese dato es de aquellos pacientes que acuden a alguna institución de salud pública o laboratorio que informa de los casos, pero hay muchos más que se atienden con médicos particulares en sus casas que no aparecen en el registro. Y ni con esos números se toman medidas más enérgicas para prevenir el contagio.

LOS DE AQUÍ SÍ ahora saldrán a las calles para manifestarse en favor de la instalación de la planta de fertilizantes en Topo. Es la cúpula empresarial de Ahome la que convoca a una marcha mañana a las 19:00 horas que saldrá desde el Parque Carranza. Con esto se va a poner más caliente el ambiente en las comunidades indígenas en vísperas de las asambleas consultivas sobre el proyecto. Eso les va a dar más ánimo a los indígenas que están con el proyecto y más coraje a los de Aquí No. El caso es que se antoja que el sábado y domingo en los pueblos indígenas se van a poner las cosas de a peso.

LO QUE SÍ es que dicen que el movimiento de Aquí No llega a las asambleas consultivas divididos. Y es que algunos líderes y activistas no vieron bien que el gobernador tradicional de Ohuira, Felipe Montaño, haya recibido al gobernador Rubén Rocha Moya. Es más, ya le tienen desconfianza. Armando Pinzón es uno de ellos. Dicen que Montaño dio el cambiazo hasta en su estilo de vida. Ya no cuentan con él.

SE VOLÓ LA BARDA el regidor Carlos Roberto Valle Saracho. Ahora sale con que sigue siendo legalmente el coordinador de los regidores del Partido Sinaloense en Ahome porque no presentó su renuncia de manera formal, por escrito, ante quienes debería haberlo hecho. Lo hizo ante el exsecretario de Salud Héctor Melesio Cuen, que ahora dice que no es el conducto legal para ello. Por lo tanto, Valle Saracho sostiene que su renuncia no es válida. Y eso que se la da de que se las sabe de todas todas y resulta que ahora sostiene que su renuncia no lo hizo ante quien debería haberlo hecho. Valle Saracho demuestra que no anda en sus mejores días. Si ya anunció su renuncia, qué más quiere, pues. Algunos hasta risa les dio que saliera con eso. De plano. Ya hasta el CDE del PAS nombró coordinador a Ramón Salmerón.

UNA LIMPIA DE TRABAJADORES se está dando en la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte. Se habla que han despedido a 25 con algo de antigüedad. Primero les dijeron que porque está muy alta la nómina, pero en el fondo se habla que porque no están afiliados a Morena. Y que la orden la dio el alcalde Gildardo Leyva. Lo más seguro es que fue la razón última, ya que se hubiera sido por exceso de personal no hubieran metido a otros de relevos. Algunos trabajadores despedidos van a dar la pelea.