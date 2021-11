Limpia en Ahome

Pleito para largo. El dueño de OP Ecología, César Guevara, se mantiene callado tras el destello lanzado por el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, de que podrían rescindirle el contrato del servicio de recolección de la basura que signó con el entonces alcalde Guillermo “Billy” Chapman, que le dio todas las facilidades para no perderlo en complicidad con la mayoría de los regidores. Sin embargo, hay quienes aseguran que Guevara está dispuesto a darle la batalla a Vargas Landeros, a quien no le va a dejar el camino libre fácilmente. Ya el empresario, surgido de la noche a la mañana en esa ramo en el gobierno chapmista, se prepara para interponer los recursos legales, sobre todo amparos, para sostener el contrato. El punto se centra en que si la empresa tiene o no relleno sanitario propio. La empresa dice que sí, pero Vargas Landeros asegura que no. Muchos ven que el alcalde la lleva de ganar, pero de seguro en medio de juicios legales que duran tiempo y es lo que no quiere. Por eso está optando por hablar primero con Guevara y los ejidatarios de Choacahui.

Limpia. Alrededor de 120 trabajadores y funcionarios han sido dados de baja en lo que va de la administración del alcalde Gerardo Vargas. Y los que faltan. La mayoría son gente aviadora, pero con unos sueldazos. Por ejemplo, el tesorero Antonio Vega citó uno de los casos: el que operaba un escáner tenía un sueldo de 18 mil pesos mensuales. Otros ni siquiera iban a las oficinas o checaban y se retiraban porque se creían la crema y nata al ser sembrados en las dependencias en el gobierno de Guillermo “Billy” Chapman, que muy en ello se jactaba de cuidar los recursos y hacer un gobierno diferente. Por lo que ha salido, más bien fue de simulación, como se lo dijo en su cara Dignora Valdez en el acto del Día del Policía. No se lo decía al tanteo.

El programa. El presidente del PRI en Ahome, César Emiliano Gerardo, se sobrepuso anímicamente a los resultados de las pasadas elecciones, que no les fueron favorables. Bajo la frase “lo pasado, pasado”, Gerardo no da chance a quienes pretenden apoderarse del PRI, ya que no ha paralizado al partido. Está en el proceso de selección de delegados para la asamblea nacional y ayer dio a conocer la convocatoria para el programa sabatino de inglés para niños y jóvenes PISI-PRI.

Detallazo. Otro que no se paralizó es Omar Castro Valdez, quien en el pasado proceso electoral fue candidato por el Partido Verde Ecologista a la diputación local por El Fuerte-Choix. Perdió la elección, pero ayer regresó al poblado de Lo de Vega, El Fuerte, para entregar pintura y darle una manita de gato, junto con los padres de familia, a la escuela Gabriel Ramos Millán. Se lo pidieron en campaña. El excandidato a diputado local llegó a la escuela en compañía de su esposa, Lupita García, y sus hijos, Omar Alejandro y Mario Elías. Esto no se ve después de alguna elección ni con los que ganan, menos con candidatos perdedores, que no quieren saber nada de nada ni de nadie. En reciprocidad a ese detalle, los vecinos le ofrecieron una comida: barbacoa de venado, tortillas de maíz hechas a mano y café de talega.

No se la acaba. En lugar de apaciguar el ambiente en su contra, la exalcaldesa de El Fuerte Nubia Ramos lo agitó más en el interior del PRI y en el exterior. El reclamo que le hizo a los priistas por dejarla sola le salió contraproducente: que no la iban a respaldar tras que los excluyó e hizo una “vergüenza” de gobierno. La justificación que puso de que no acudió al cambio de poderes para no legitimar a Gildardo Leyva por “como llegó” se la reviran con que si no se acuerda “cómo llegó” cuando compitió contra Aureliano Urías. Así por el estilo. Y ayer en Cabildo se aprobó que se solicitara una auditoría especial a la ASE a su administración. Para no dormir.