Lío de Dominion vs SAP llega a Alemania tras de que juez civil decretó reembolso de licencias pagadas

AL IGUAL QUE sucedió con Gigante de Angel Losada en su momento, en un conflicto idéntico con la alemana SAP, resulta que la controversia que libra la española Grupo Dominion y su filial mexicana con dicha multinacional, líder en software empresarial, ya llegó a su casa matriz en Europa.

Y es que como le adelante Dominion Digital que comanda Juan Antonio Goñi ya inició también acciones judiciales contra SAP en el ámbito civil, para que esta última le reembolse unos 10 millones de dólares que se pagaron en licencias para un negocio que nunca fructificó.

Los recursos de Grupo Dominion se promovieron ante el Juzgado Trigésimo Primero de lo civil en la CDMX, mismo que ya decretó un requerimiento formal de ese pago a SAP por concepto de las licencias involucradas.

El reembolso se ordena tanto a SAP México como a SAP AG en Alemania a cargo de Bill McDermott, para lo que ya se desahoga una carta rogatoria dirigida a la autoridad central alemana con residencia en Berlín.

Este lío ya se había escenificado en un primer round por la vía penal, puesto que Dominion acusó a SAP de fraude. Si bien en esa indagatoria se demostró que la acusada no ofreció información verídica del nuevo negocio, al final se determinó la inexistencia del delito.

De ahí que Dominion, como nos lo anticipó a principios de año el propio Goñi y su director financiero y legal Mikel Uriarte optara por la vía civil. Para ello contrató al abogado mexicano Gerardo Ramírez Ornelas.

Una vez que se agote el plazo para que se realice el pago que se requiere, Grupo Dominion también procederá a demandar a SAP México a cargo de Desmond Mullarkey el pago por los daños y perjuicios de la controversia.

Fue a principios del 2013 cuando SAP promovió ante Dominion el desarrollo de una plataforma de gestión para bancos pequeños y medianos con la cual mejoraría la eficacia de sus sistemas de cómputo. Obviamente se echaría mano de licencias de uso de SAP.

La promoción fue realizada por el entonces director comercial de SAP México y CA, Yon Medina con el soporte de información estadística que presuponía un negocio potencial muy atractivo.

Fue enero de 2014 cuando Dominion pagó a SAP los 10 millones de dólares que se reclaman para el uso de licencias indispensables para echar a andar el negocio.

Al final la realidad superó los pronósticos favorables que había dado SAP, por lo que Dominion optó por contratar a un tercero para evaluar el tamaño del mercado potencial.

En este caso fue AFH Consultores y Asociados de José Domingo Figueroa y Esteban Figueroa Palacios. El dictamen técnico de esta firma corroboró que el estudio de mercado de SAP contenía información falsa.

Hubo esfuerzos de negociación que fracasaron. Hasta se planteó que lo pagado en licencias se descontará de lo que la casa matriz de Dominion paga a SAP por sus servicios cada año, pero la firma alemana rechazó la idea.

De ahí el camino mercantil que ya se hizo efectivo y las acciones ya decretadas por el juzgado que seguramente serán combativas por SAP en un asunto que va para largo.

+++

MAS ALLÁ DE que el jueves pasado EU formalizó que impondrá aranceles a sus importaciones de acero y aluminio –con excepción de México y Canadá-, esto en un plazo no mayor de 30 días, la medida traerá reacomodos a los flujos globales de ambos productos. CANACERO que preside Guillermo Vogel no renunciará a exigir a ECONOMIA de Ildefonso Guajardo medidas de protección ampliadas para pertrecharse del posible embate de aquellos países con los que México no tiene tratados comerciales. Una fuente vinculada así lo corroboró. Obviamente habrá que esperar, puesto que vienen también reacciones comerciales de China y la UE. El jueves ECONOMIA impuso cuotas compensatorias al tubo de acero al carbono procedente de China. El castigo que ya entró en vigor fue a razón de entre 35 y 61 centavos de dólar por kilogramo, dado que se corroboraron acciones de dumping.

+++

Y EN TORNO a las negociaciones que hay entre el rubro minero y el gobierno de Zacatecas a cargo de Alejandro Tello, resulta que ya está en la mesa un planteamiento para buscar figuras de cobro alternas, en vez del controvertido Impuesto Estatal de Responsabilidad Ambiental que se implementó a principios de año. De esta manera firmas como Frisco de Carlos Slim Helú, Peñoles de Alberto Bailleres, Gold Corp de David Garofalo apoyarían a la entidad sin que haya un gravamen que pueda crear un riesgoso precedente en otros estados contra esa alicaída industria. Se espera tener algo en claro antes del fallo de una controversia constitucional que llegó a la SCJN que preside Luis María Aguilar, y cuyo derrotero es impredecible. Las negociaciones entre mineros y Zacatecas se han dado al más alto nivel. También se beneficiarían Grupo Modelo de Mauricio Leyva y la firma fabricante de cerámica Cesantoni que lleva Yaco Reimers.

+++

EL DESPACHO MIJARES, Angoitia, Cortés y Fuentes acaba de aceptar la integración del litigante especializado Everardo J. Espino Guerrero, quien durante años se forjó una excelente reputación al frente de su propia firma. Su nueva casa tiene a su vez 24 años de historia con Pablo Mijares, Francisco Fuentes y Jaime Cortés Rocha al mando de un nutrido grupo de expertos. Se lo transmito al costo.