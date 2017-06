Lista Deloitte para revolución digital, su centro en Querétaro y consultoría 30% de su ingreso aquí

grandes corporaciones -el caso de GE que lleva Vladimiro de la Mora o IBM de Antonio Martins- están inmersos de lleno en la revolución tecnológica que se vive en el mundo, también las firmas de consultoría no pueden quedarse atrás.Si pretenden ayudar a su clientela a adherirse al cambio, deben estar un paso adelante para que a su vez estas respondan con oportunidad.En ese contexto se ubica Deloitte Consulting a cargo de Jorge Castilla Ortuño, experto de 51 años, y quien asumió las riendas de ese negocio en México hace 30 meses.Deloitte con mil 200 empleados aquí, es una de las “big four”. Mientras que otras se replegaron hace una década por los cambios regulatorios, ésta amén de su tradicional negocio de auditoría, decidió fortalecerse al adquirir Andersen Consulting.Es una de las dos primeras en ese campo, aunque ya también se mueve en terrenos en donde converge con actores como la misma IBM que comanda Ginni Rometty o inclusive McKinsey que dirige Sergio Waisser.Hoy por ejemplo la robótica de procesos es una realidad y se hará más patente. Es este software ligado a sistemas cognitivos que interactuar en un centro de atención telefónico con humanos.Es el Internet de las cosas que a través de sensores detectan en una cementera que la mezcla del producto tiene fallas y corrige.Es la robótica automática de procesos que mejora la productividad de la manufactura, o la producción de piezas por impresión que inició en el textil, pero que se ha extendido gradualmente al plástico y acero.Son los drones para mejorar la logística y los sistemas virtuales para que desde un celular un cliente se pueda probar una prenda antes de comprarla vía remota.En México con 50 millones de usuarios de celulares inteligentes, este mundo digital ya transforma al comercio, sistemas de pago, taxis, entretenimiento.Castillo estima que en sus 28 años como consultor no había visto algo igual. Es una revolución, dice, que tiene ya más impacto que la aparición de las PCs y que será más notoria en la próxima década.Los gobiernos también deben reaccionar con las “smarts cities” para automatizar el funcionamiento digital de todos sus servicios.En materia de seguridad ni la IP ni el gobierno pueden esperar cruzados de brazos para ser víctimas del cibercrimen.En su caso se ha trabajado fuerte en lo estratégico y la preparación de recursos humanos. En febrero Deloitte inauguró en Querétaro un centro de desarrollo con una inversión de 10 millones de dólares para dar servicio a su clientela de todo el país.Sólo hay otros equivalentes en India, Hungría y EU, y el reto es el empujar procesos y productos al costo más bajo.Deloitte con más de 100 años en México ya tiene en la consultoría el 30% de sus ingresos, pero en muchas partes del mundo ese ámbito es ya la mitad.Se imaginará el terreno fértil, no sólo con las multinacionales sino con las grandes compañías mexicanas que deben moverse rápido para competir a nivel global. Incluso las Pymes no podrán estar exentas a la innovación.Por lo pronto Deloitte Consulting ha logrado crecer a doble dígito en los últimos años y este 2017 proyecta hacerlo a un ritmo de 20% en función del momento que se vive.de Ildefonso Guajardo podría ahora sí reunir al rubro de la vivienda y construcción con el del cemento que se agrupa en CANACEM que preside Mauricio Doehner. Desde hace varios días primero CANADEVI que comanda Carlos Medina y luego la CMIC a cargo de Gustavo Arballo iniciaron las gestiones. El tema de agendas se ha interpuesto. El punto es evitar un nuevo incremento del cemento para julio y que sería del 12%. Algunas de las cementeras ya lo anunciaron a sus clientes y se sumaría a otro de 15% que hubo a principios de año. Se considera que estas alzas son injustificadas porque a diferencia de otros productos no hay ninguna materia prima que los detone. De por si el cemento e incluso el concreto es más caro en México que en EU, Europa y Asia. También la SEDATU que lleva Rosario Robles fue puesta sobre aviso.un nuevo episodio de protagonismo, Gustavo de Hoyos de COPARMEX se volvió a salir del script al demandar en un acto público el famoso aumento adicional al salario mínimo para llegar a 92.72 pesos diarios. El tema claro que se ha discutido en el CCE que comanda Juan Pablo Castañón, pero COPARMEX se fue por la libre. Se conoce en el organismo cúpula hay opiniones divididas. La ABM de Marcos Martínez y ANTAD de Vicente Yáñez están renuentes, no así CONCAMIN de Manuel Herrera, CANACINTRA de Enrique Guillén y CONCANACO de Enrique Solana, aunque buscan un alza en dos exhibiciones.dirige Fernando Álvarez Toca ya superó el millón de cuentas de ahorro, a menos de un año de iniciar el esfuerzo para empujar sus productos de captación. Para fin de año su meta es llegar a 1.7 millones de clientes. Este banco, subsidiaria de Gentera que preside Carlos Danel y que lleva Carlos Labarthe, tenía a marzo una cartera de 32 mil 338 millones de pesos en crédito.