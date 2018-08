Listo el relevo en el PRI Sinaloa

Al menos que suceda algo extraordinario, ya están listos los nombres para la Presidencia y la Secretaría General del Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa. Los elegidos deben estar por ser llamados al tercer piso en los próximos días.



Como lo adelantábamos el pasado martes, hay dos fechas para la renovación de la dirigencia estatal del tricolor: podría ser este fin de semana o hasta la primera semana de septiembre. Tenemos información de que el día 8 del próximo mes es la fecha límite.



El actual presidente del PRI, Carlos Gandarilla, podría integrarse al gabinete estatal, y la secretaria general Erika Sánchez rendirá protesta como diputada federal el primero de septiembre. Así que el tiempo corre.



En la pasada entrega dimos una lista de priistas con posibilidades de llegar a la dirigencia de su partido, pero los que suenan más fuerte y tienen mayores posibilidades son Irma Tirado, Fernando Zapien Rosas, Aarón Rivas, Elsy López, Aarón Irízar y Sandra Lara. Difícilmente saldría alguien distinto a estos nombres.



Pero, sin duda, el próximo presidente o presidenta del PRI estatal debe ser alguien presentable ante los sinaloenses, con trayectoria limpia, 100 por ciento priista, perfil político, no tecnócrata, que conecte con las bases y principalmente tendrá que ser de toda la confianza del gobernador.



Llegar al PRI para el cierre del año del actual gobierno estatal podría ser un arma de dos filos: por un lado, podría ser una plataforma para buscar la candidatura a gobernador; pero también no se descarta que lo dejen fuera por default para que no tenga distracciones y se enfoque en el trabajo partidista.



Muy, pero muy atentos, porque el PRI no se puede dar por acabado, y seguramente se estará reorganizando y dará la pelea en la elección del 2021.



Denuncia. Las denuncias y las quejas por la selección de alumnos de nuevo ingreso en la UAS, así como el altísimo nivel de rechazo de estudiantes, tuvo resonancia nacional. El día de ayer, el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó a no tener una educación excluyente.



Durante reunión con integrantes de la Anuies, López Obrador exhortó a los rectores a buscar equilibrio entre educación de calidad y cobertura: “Estudiar no es un privilegio, es un derecho del pueblo”.



Recordemos que, el pasado lunes, los senadores electos de Morena, Imelda Castro Castro y Rubén Rocha Moya, solicitaron por escrito a Rectoría de la UAS una auditoría académica al proceso de selección para alumnos de nuevo ingreso.



A este espacio llegaron una decena de comentarios y denuncias de padres de familia que buscaban que sus hijos estudiaran en la UAS, quienes acusan que hubo irregularidades, principalmente en la carrera de Medicina y en la preparatoria Hermanos Flores Magón.



Destacado. A toda marcha van las negociaciones del equipo del próximo presidente Andrés Manuel López Obrador para que regresen los Algodoneros a la Liga Mexicana del Pacífico. La tarea fue encomendada al empresario Guadalupe Miranda Baldenebro y al exligamayorista Juan Gabriel Castro. Ojalá logren regresar el beisbol a Guasave y que no sea una jugada mediática para decir que se hizo el esfuerzo, pero no se pudo. Una cosa es segura: si el gobierno de López Obrador logra regresar a los Algodoneros a Guasave, el PRI se puede ir olvidando de que volverá a gobernar ese municipio por un largo tiempo.



Memoria política. “Si una persona parece cuerda, es solo porque sus locuras son proporcionadas a su edad y estado”, François de la Rochefoucauld.