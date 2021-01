HISTORIA EN EL DEBATE

15 de enero de 1971

Llega alto funcionario británico. El gerente de la Cámara de Comercio de Gran Bretaña, señor Trevor Blench, arribó esta ciudad con el fin de sostener conversaciones con inversionistas locales y sondear la posibilidad de establecer aquí industrias de tipo mixto. Los señores Arturo Rocha y Víctor Manuel Toledo de la Cámara de Comercio local, junto con el señor Gilberto Limón, gerente de Canaco, acompañaron al funcionario británico durante un recorrido de inspección ocular en la zona industrial de Mochis, situada al noroeste de la ciudad.

Tras su recorrido, el funcionario británico tendrá una sesión de trabajo con inversionistas de la región durante una comida que le será ofrecida antes de partir a la ciudad de México, con el fin de informar sobre los resultados de su misión en Sinaloa.

Multan a 36 comercios. La Secretaría de Industria y Comercio informó que se enviaron 36 denuncias sobre violaciones de precios autorizados hechas por comerciantes locales, por lo que el alcalde Ernesto Ortegón giró instrucciones para que se intensifique la vigilancia y se opere con mayor drasticidad. El público comienza a responder a los exhortos de las autoridades y denuncia violaciones a los precios autorizados. Sin embargo, hay comerciantes que hacen caso omiso del apercibimiento y reinciden.

Llegan prisioneros canjeados por embajador. Chile. Cuba ofreció recibir en su territorio a los 70 terroristas brasileños que llegaron a Santiago después de haber sido canjeados por la vida del secuestrado embajador suizo, Giovanni Enrico Bucher. Italia ofreció recibir aquellos de origen italiano, cuyo número asciende a cuatro mientras que Suiza ofreció recibir a los de ascendencia helvética. Los exiliados, incluyendo 58 hombres y 12 mujeres, llegaron en avión a la capital chilena procedentes de Río de Janeiro.

Festejo para la señora de Canto. Grupo de amigas de la estimable señora Aymara Hernández de Canto le organizaron una fiesta bebé que se celebró en su honor. La fiesta resultó muy concurrida, ya que tanto las organizadoras como la esposa del señor Genaro Canto, cuentan con verdaderos afectos en nuestro medio social. La homenajeada recibió toda clase de útiles presentes para el futuro mochitense, los que agradeció infinito, al igual que las felicitaciones y buenos deseos por el bendito suceso.

15 de enero de 1996

Inicia decomiso de carros “chuecos”. A partir de hoy se inicia el decomiso de carros de procedencia extranjera que no acreditan su estancia legal en el país, ya que no existe ningún programa de regularización adicional para los vehículos que no cumplieron con los requisitos. Solamente la Policía Fiscal Federal respetará a las unidades que cuenten con el permiso de importación expedido por la Secofi. La Unión Campesina Democrática comunicó que de realizarse el operativo en Sinaloa, existe la posibilidad de que 1,300 carros “chuecos” puedan ser confiscados.

Conviven Ejército y zapatistas. Chiapas. Lo que hace meses parecía impensable, hoy es una escena común: efectivos del Ejército Mexicano y simpatizantes del EZLN conviven en paz. Lo que en los primeros meses del diálogo fueron miradas retadoras o de resentimiento en los cinturones de paz de los indígenas y la policía militar, ahora están quedando atrás y cada vez son más comunes los acercamientos y las amables conversaciones. Hasta los niños, que en un principio tenían miedo del Ejército, se acercan a saludar.

Convocan a desobediencia civil. Miami. Un grupo de exiliados cubanos afirmó que lanzó desde tres avionetas 500 mil volantes en las calles de La Habana para exhortar a los cubanos a cometer actos de desobediencia civil. El grupo Hermanos al Rescate enfureció a las autoridades Cuba y Estados Unidos, cuando las avionetas sobrevolaron la capital cubana el mismo día en que una flotilla de embarcaciones de exiliados cubanos realizaba una protesta en los límites de las aguas territoriales de Cuba.