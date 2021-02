Llega la hora de la verdad para el Partido Sinaloense

Listos. La hora de la verdad llegó en el Partido Sinaloense. En cuanto se aprobó ayer la convocatoria para las candidaturas a las alcaldías y diputaciones locales, los pasistas en Ahome se pusieron a la expectativa sobre los registros. Ya se sabe, por ejemplo, los militantes que aspiran a la candidatura a la alcaldía, pero lo que levantó el interés es saber si el líder electricista Domingo “Mingo” Vázquez se va a registrar o no. Lo que sí es que la convocatoria viene abierta. Se pueden registrar militantes, simpatizantes y ciudadanos. Por si son peras o son manzanas con Morena, PT y PVEM, el presidente estatal del PAS, Héctor Melesio Cuen Ojeda, trae su propio juego.

Madruga. Más tardó en publicarse la convocatoria en el Partido Acción Nacional que Anabella Gaxiola Castro en registrarse como precandidata a la diputación local por el Distrito Electoral 02. Este distrito es apartado para una mujer, así como el 01 de El Fuerte y Choix. Gaxiola Castro estuvo como directora de Acción Social y Cultura en la administración del exalcalde Francisco Salvador López Brito tras escalar Beatriz Herrera del Rincón a secretaria del Ayuntamiento, y en la administración del exalcalde Zenén Xóchihua Enciso estuvo como directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura. Madrugó. Es el único registro que se dio ayer en todo Sinaloa.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La firma. Al que le dieron palo es al diputado local morenista de Ahome Jesús Palestino Carrera. Resulta que este interpuso una queja ante el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa sobre el proceso de selección del candidato de Morena a gobernador. La queja la desecharon por faltar la firma autógrafa del quejoso. Dicen que Palestino Carrera la quiere hacer de tos para que lo tomen en cuenta en este proceso electoral. Por más que algunos le buscan, no encuentran otra explicación.

Leer más: Emite PAS convocatoria para diputaciones locales y alcaldías en Sinaloa

Para variar. Desde que asumió el poder, el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, mostró su doble cara. Con dotes de actuación, para apantallar al que no lo conocía, empezó con un discurso moralista, de rectitud impecable, pero en los hechos resultó todo lo contrario. Ejemplos abundan. Por eso no sorprende a estas alturas su postura en torno a la denuncia de los vecinos del fraccionamiento Santa Teresa en el que señalan las presiones del director de Participación Ciudadana, Héctor Morales Ibarra, para que lo apoyen en su aspiración a la diputación local y a Morena si no les van a quitar el manejo del parque de ese asentamiento. Es claro que Chapman no va a actuar porque no tiene las pruebas de los vecinos. Esa es pura salida. Si cuando las pruebas fueron documentadas protegió a sus funcionarios, ahora menos que son testimoniales. Para desviar la atención, señaló que sería irresponsable de su parte tomar decisiones por lo que lee en los medios de comunicación “amarillistas”. O sea, si un medio recoge las quejas en contra de él o de alguno de sus funcionarios son “amarillistas”. Eso nomás faltaba.

No la saben hacer. Se hicieron bolas el alcalde Chapman y la síndica procuradora suplente sustituta Jehovana Ariselda Martínez Armenta en el caso del despido de todo el equipo de la síndica procuradora con licencia Angelina Valenzuela. Martínez Armenta insistió ayer con que los puso a disposición de Recursos Humanos y ya no sabe más, en tanto el alcalde asegura que no sabe nada de lo que pasa en ese departamento. Ni la burla perdonan. Martínez Armenta salió de la oficina de Chapman, se hizo acompañar del titular del Órgano Interno de Control, Pável Castro, y del director jurídico Jonathan Gutiérrez para “correr” al equipo de Valenzuela. Y todavía Chapman dice que no sabe lo que pasa en ese departamento. Quién le va a creer que Castro y Gutiérrez fueron por “metiches”.

Leer más: Billy Chapman pide pruebas sobre condicionamiento del voto a vecinos del Santa Teresa