Llega la ola verde: Sinaloa da el sí al aborto

El día de ayer, en una fecha sumamente conmemorativa, el Congreso del Estado aprobó con 28 votos a favor el dictamen que propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones del Código Penal, Ley de Salud y otras leyes, en interrupción legal del embarazo. Traducido al español, se despenaliza el aborto en el estado de Sinaloa.

No es la primera vez que se somete a discusión dicho tema; sin embargo, es hasta el 2022 cuando se logra su cometido. Ahora la situación fue distinta, la votación se da después de un fallo de la Suprema Corte, dado en septiembre del año pasado, donde se declaraba inconstitucional el reconocimiento de la vida humana desde la concepción, así como también declaró inconstitucional la pena de prisión a mujeres que interrumpían su embarazo; ahora los diputados se veían obligados a legislar en este sentido.

Lo que llama mi atención es la rapidez y premura de la votación de ayer, se citó a una sesión extraordinaria, en el mismo día se dispensan la primera y segunda lectura, se procede a la votación en lo general y después en lo particular; de igual forma, se criticó el poco tiempo para analizar el dictamen de las comisiones previo a su discusión ante el pleno.

No malinterpreten mis palabras, mi intención no es posicionarme en contra del aborto o criticar la decisión del Congreso; si bien mi posición personal es en contra, considero que mis creencias no debieran limitar los derechos de terceras personas. Mi intención es destacar la rapidez del proceso legislativo, con esto tampoco pretendo menospreciar el trabajo de colectivos que desde hace años vienen presionando en busca de la despenalización, pero me parece que el Congreso sienta un precedente, me gustaría que dicha rapidez se vea replicada al legislar sobre distintas materias que de igual forma resultan urgentes.

En otros temas, por fin se resolvió el caso Quirino Ordaz. Fue ratificada ante el pleno del Senado la decisión presidencial, la mayoría oficial se hizo presente. En las intervenciones de los senadores se pudieron apreciar comentarios más incisivos por parte del Grupo Parlamentario del PAN que del propio PRI. Quirino no tenía la obligación legal de responder ante los cuestionamientos que surgieron entre los sinaloenses derivados de su actuar como gobernador – elecciones 2021, “culiacanazo”, estadio de Mazatlan, etc. – pero sí tenía la obligación moral de atender los cuestionamientos de los propios militantes del partido que lo llevó al tercer piso de Palacio de Gobierno.

En este sentido se dejó ver una ruptura entre el priismo nacional y el local, yo que pensaba que después del 93 aniversario estarían más unidos que nunca. Desde el CEN del PRI se catalogaba como una traición, horas después de su ratificación la dirigencia estatal sale a felicitar al exgobernador, así como diversos legisladores locales ¿Pues quién los entiende? En fin, por el bien de México espero que desempeñe una gran labor.