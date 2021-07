¿Llega la salvación?   

Tempranito, la madrugada de ayer el sector salud y la Secretaría del Bienestar difundieron un video en el que se descarga una nueva remesa de 276 mil dosis de la vacuna Sinovac que llegaron a Sinaloa y con la que de inmediato se emprenderá la vacunación de los jóvenes de entre 18 a 29 años y más. Se pretende con esta cruzada frenar la pandemia y salvar a los sinaloenses.

El doctor Efrén Encinas, secretario de Salud, acompañado del delegado federal Jaime Montes, informa que hoy mismo se empezará a vacunar a los jóvenes de: Culiacán, Mazatlán, Escuinapa, Navolato y Ahome, que es donde más se ha disparado la ola de contagio. Trasciende que en Los Mochis iniciarán hasta el miércoles, porque aún se esta vacunado a la gente de entre 30 y 39 años, y que aquí se aplicará la AstraZeneca.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Es un esfuerzo grande, en el cual también participan las brigadas “Correcaminos”, lideradas por el IMSS, más de 4 mil estudiantes de medicina y enfermería, voluntarios de la UAS y elementos de la Sedena y la Guardia Nacional y las autoridades de salud llaman a la población a seguirse cuidando, aunque estén vacunados, porque no están exentos contraer covid.

Todo el país se estremece bajo el incremento de contagios que afectan ahora a personas jóvenes y que en teoría mantiene en semáforo amarillo a la Ciudad de México y el Estado de México, y con semáforo epidemiológico rojo solo a Sinaloa, adonde la cepa Delta llegó por Mazatlán en la tripulación de un barco proveniente de la India.

El gobierno estatal y federal han decidido apostar todo su prestigio a la vacunación masiva de la población, a pesar de que en México no se fabrican vacunas, sino que se tienen que exportar de un mercado de mucha demanda, y mantener abiertas las empresas productivas para no paralizar la economía y además la población ya no obedecería las órdenes para un nuevo encierro.

El delegado Jaime Montes ha declarado que se buscará obtener bandera blanca para Sinaloa en materia de vacunación anticovid y el gobernador Quirino Ordaz aseguraba el fin de semana que se lleva al 56 por ciento de la gente vacunada y la meta es rebasar el 80 por ciento. Ojalá se cumplan las metas y se frene la pandemia que afecta a todos los sinaloenses.

Popurrí. Trasciende que muchos morenistas, pero más que nada muchos priistas arrepentidos que se la jugaron con al alianza Va por Sinaloa en la pasada elección, pero que ahora juran y perjuran que “nunca le perdieron la fe a Morena”, van y vienen a Culiacán unas tres veces a la semana y los que tienen dinero se quedan en hoteles, para cabildear con la gente que el gobierno, que encabezará el gobernador electo Rubén Rocha, los incluyan en el gabinete y en el presupuesto ya que aquí vislumbran pocas esperanzas de que Gerardo Vargas les ofrezca alguna chamba redituable.

POLÍTICA. Muchos se burlaron del exlíder campesino Armando Gastélum cuando se puso la gorra de Andrés Manuel López Obrador y esperó al presidente pacientemente afuera de un restaurante de mariscos para darle un abrazo, ahora anda con una amplia sonrisa porque dicen que le atinó a la lotería electoral con Morena.

Vamos a empezar a vacunar de inmediato”, Secretario de Salud Efrén Encinas

Síguenos en