Llega vacuna BCG tras año y medio

La vacuna BCG para prevenir la tuberculosis en los niños se está aplicando en los Centros de Salud tras más de año y medio que no se hacía porque no había en existencia.

Un lote de 10 mil dosis llegaron a fines de marzo al Centro de Salud Urbano de Los Mochis y de aquí se distribuyeron a los otros centros de salud.

Esto es una buena noticia para los niños porque con ello se protegen de la enfermedad que si les da y se complica puede llegar hasta la muerte. Lo peor que puede pasar en esta sociedad es que un niño muera a temprana edad por no estar vacunado.

La vacuna BCG está difícil de conseguir porque escasea en las instituciones de salud pública, como el IMSS e Issste. Esta última institución la tuvo limitadamente mientras que en el IMSS y centros de salud no la tenían.

Padres de familia desfilaban para saber si había llegado o no la vacuna para que se le aplicara a sus hijos recién nacidos. A estos no se les aplicaba antes de salir del hospital porque no la tenían.

En forma sorpresiva, la vacuna ya llegó y se está aplicando a los menores de 15 años que no la tengan. Para ello se tiene que sacar una cita para que el proceso sea sin riesgos de aglomeración por el Covid-19.