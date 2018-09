¡Llegan los mejores de las Ligas Menores!

Culiacán, Sinaloa (VIP-WIRE). “No creo que haya vida en el más allá, pero por si acaso, acabo de ponerme calzoncillos limpios”… Woody Allen.-Ha llegado la hora de subir a Grandes Ligas a los jovencitos más destacados. Estamos en septiembre. Ellos vienen a las Grandes Ligas o a la Liga Instruccional de Arizona.El tercera base canadiense Vladimir Guerrero, hijo, (Blue Jays) es esperado como lo mejor de las sucursales. Pero supe que en plan de secreto tienen en Toronto planes de mandarlo a Arizona. ¡Amanecerá y Veremos!Eloy Jiménez (Medias Blancas), de Dominicana, ya es un bigleaguer, nada tiene que hacer en triple A ni en la Instruccional. Bateó para 452 en sus últimos 10 juegos allá abajo. El club de Chicago lo tiene entre sus outfielders en el roster de los 40.Otro outfielder y también de Quisqueya, Víctor Robles (Nationals), va a ser una interesante y juvenil combinación en el outfield de Washington, con Juan Soto. Mueve el bate con aires de bigleaguer.Kyle Rucker (Astros) lo han subido dos veces sin mucho éxito, pero en triple A, terminó con nueve jonrones en sus últimos 10 juegos, periodo en el cual bateó para 523.Willie Calhoun (Rangers), como excelente outfielder y mejor bate, está llamado a ayudar a mejorar consistentemente a los texanos en 2020. Se le considera el mejor leftfielder del momento en las Menores.Francisco Mejía (Padres), uno más nativo de Dominicana, puede jugar como catcher y en el outfield, lo que debe abrirle camino hacia San Diego rápidamente.Touki Toussand (Bravos), lanzador derecho, quien tiró 19 innings de tres juegos seguidos que abrió en triple A, permitiendo una sola carrera, mientras dejaba a 24 strikeout. Es posible que en Atlanta lo manden al bullpen.Álex Verdugo (Dodgers), outfielder, tercero en promedio al bate en la Liga del Pacífico, con 329. No obstante, no hay sitio para él en Los Ángeles, por lo que se supone será cambiado.Justus Sheffield (Yankees) pitcher zurdo, candidato a integrar ya el bullpen en El Bronx.Bryse Wilson (Bravos), pitcher derecho, lo estuvieron preparando en los últimos juegos para especializarlo en relevista.RETAZOS.- ** Los Bravos querían al zurdo Gio González hace varias semanas. La negociación culminó tras muchas comunicaciones Atlanta-Washington-Atlanta… ** Anuncian para hoy domingo la reaparición del japonés Shohei Ohtani (Angelinos) frente a Los Astros. No lanza en Grandes Ligas desde el 6 de junio, cuando se quejó de dolores en el codo. Tiene récord de 4-1, 3.10 en nueve aperturas y batea para 327 con 6 jonrones… ¡Algo es algo!... ** Los Yankees hicieron oferta el viernes por Josh Donaldson. Pero ayer amaneció con la noticia de que los Blue Jays lo mandaron a Cleveland. Josh, quien ha jugado muy poco, debido a una lesión, cobra este año 23 millones de dólares, y puede declararse agente libre el mes próximo.Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.