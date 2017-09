Llegando y tumbando caña

Como dice el payaso “Alfilerín”. ¡Ya llegué! Luego de unas mini ¿? vacaciones, acá estamos de nuevo. The Rosca City me recibió con los brazos abiertos. Y los amigos, ni se diga. De entrada llegué tumbando caña. Cumpleaños del amigo Alonso Camacho y su festejo en grande ahí en las instalaciones de su Club Auténticos Veteranos.Por cierto, divisé el campo de juego un poco sucio. Un pasto muy crecido, y según nos cuentan, se arreglará a la brevedad posible para darle entrada a una liga de beisbol que está en puerta. Muchos comentarios y muchos peloteros. Algunos que ya no juegan, solo suspiran por ver a “doña blanca”.Ahí también nos enteramos de la próxima liga de futbol en la categoría Diamante-Platino. César Cázarez, volante del equipo Santaneros-TAP-Banquetes Bertha, expresó que para la próxima semana se realizará la primera reunión con delegados de equipos. “Estuve platicando con el presidente de la liga y me comentó sobre los planes de la siguiente campaña”, dijo.Y a propósito de truru manis ernjis, -traducción- No es por dártela a desear, pero es muy bella” ¡Ai’sí! Jorge “Pery” Obeso, titular en la Diamante, sigue puesto para continuar ejerciendo la disciplina.Serán cuatro equipos nuevamente y con la inclusión de algunas novedades en cada cuadro.Vienen más refuerzos, aseguran.Por lo tanto, hay que ir calentando los taquetes y soltando un poco de polilla. ¡Digo!