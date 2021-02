Llegaron los apagones a Sinaloa, y los argumentos son los mismos de siempre

Llegaron los apagones. Explicaciones sobran. Pretextos también. Y prevalece el principal deporte de esta Administración federal, culpar de todo y por todo a los anteriores Gobiernos. Claro que los anteriores hicieron muchas cosas mal. Pero Andrés Manuel López Obrador ya tiene dos años como presidente y es hora de que asuma su responsabilidad y que deje de lanzar culpas sin ton ni son, descalificando a críticos, por la simple razón de pensar y opinar diferente. Hoy nuevamente aparecen los problemas. Los apagones que paralizaron prácticamente las actividades en tres estados fronterizos del norte: Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. El argumento fue que lo provocó la “tormenta invernal” que azota parte de la frontera con Estados Unidos. Pero el problema que el pasado lunes lo veíamos lejos, ya llegó a Sinaloa. Ayer reportaron “apagones” en colonias de Mazatlán y Culiacán. Gran parte de las colonias de la zona norte de Mazatlán se quedaron por varios minutos sin energía eléctrica. Después, poco a poco, se fue gradualmente recuperando el servicio. Mencionan que los ductos conectados con Estados Unidos se congelaron. Esa es la explicación. Pero estamos frente a un gran problema de incapacidad de un Gobierno proclive a culpar a todos sin asumir su responsabilidad.

Hunde Teesin al Químico. Si es pasión, más vale que se le borre. El Tribunal Electoral de Sinaloa resolvió que el alcalde Luis Guillermo Benítez sí cometió violencia política y de género contra la síndica procuradora Elsa Bojórquez. Podría el alcalde volver a echar mano de otro recurso. Pero el tiempo, el tiempo no le dará para meterse por la pelea en busca de alguna candidatura.

Por cierto. Tal vez el Químico ya veía venir el golpe del Teesin y por eso el sábado pasado nos dicen que se reunió muy en privado en una casa particular con el precandidato de Morena a la gubernatura Rubén Rocha Moya. Nos dicen también que el Químico ya llegó a la negociación pidiendo algunos cargos. Habrá de estar pendientes qué tanto logra sacar.

Se adelanta Pucheta. Ante el INE en Sinaloa, Fernando Pucheta presentó el Manual de Operación para Campañas Políticas. Es el primero que se registra ante el Instituto Nacional Electoral en Sinaloa. Acompañado de un equipo médico que forma parte de la estructura de operación de Pucheta, se entregó ante las autoridades este manual que tiene como principal objetivo hacer respetar las indicaciones de las autoridades de la salud ante la pandemia que padecemos. Pucheta privilegia la salud por encima de todo interés político. La pandemia tendrá que sacar innovaciones, creatividad e inteligencia para realizar una campaña política muy, pero muy diferente a todas las anteriores.

En El Rosario es diferente. El alcalde de El Rosario, Antonio Pineda, marcó la diferencia: “Aquí no somos gandallas. Ni abusivos”. Y es que una de las primeras jornadas de vacunación se realizó el lunes pasado destinada para adultos mayores. El también doctor sí ha estado atendiendo contagios de covid. Sí ha encabezado una cruzada “Que nadie se quede sin comer” en medio de esta pandemia. Él reconoce que tiene contactos en el sector de la salud, pero “jamás haría una cosa de esas de vacunarme sin que me corresponda”. Lanzó un llamado al Gobierno federal para que vacune al personal de la salud de El Rosario que se ha quedado sin recibir esa protección. Muy diferente a lo que hizo el alcalde de Morena de Escuinapa, Emmet Soto. Este agandalló vacuna. “Aquí gobierna el PAN y lo hace con honestidad”, puntualizó. Pineda podría convertirse en candidato a diputado local. Tiene con que ganar.