¡Llegó el día! Morena debe de anunciar al candidato a la alcaldía de Ahome

Fecha límite. De acuerdo a la convocatoria, hoy es el día en que la Comisión de Elecciones de Morena tiene que dar a conocer la aprobación de quienes solicitaron su registro para la candidatura a la alcaldía de Ahome y diputaciones locales. Eso para pasar a la segunda etapa, pero en términos prácticos todos esperan que anuncien el ganador. Tiene lógica porque los tiempos se vinieron encima. Así, las emociones se le agolparon a más de uno de los 21 que se registraron para la posición, principalmente a los que se tomaron muy en serio el papel de que ellos son los “buenos”. Sin embargo, dicen que la lista se reduce a Cecilia Covarrubias, Lucio Antonio Tarín, Domingo “Mingo” Vázquez y Genaro García Castro. En las próximas horas se sabrá si hay alguna sorpresa.

Sin corrección. Como “piñata” agarró el diputado federal del Partido del Trabajo Gerardo Fernández Noroña al alcalde de Ahome con licencia Guillermo “Billy” Chapman porque no cumplió las expectativas, por lo que hay muchas críticas y descontento. A cómo es, Fernández Noroña adaptó en este contexto el dicho aquel que para saber cómo es la gente hay que darle dinero y poder. Con lo que le siguió muchos dicen que es la viva imagen del alcalde. El diputado federal expuso que el caso de Chapman se quiso corregir, pero no se hizo. Tiene razón, pero no se pudo porque los regidores de ese partido lo protegieron. Incluso, el comisionado de ese partido en Sinaloa, Leobardo Alcántara, fustigaba al alcalde, pero en los hechos era otra cosa. Fernández Noroña asegura que le corresponde al pueblo poner orden, lo que se intentó con la demanda de juicio político, pero los diputados de Morena lo protegieron también. O sea, los regidores y diputados de la Cuarta Transformación lo sostuvieron.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Fernández Noroña lamenta que no pudiera corregirse el gobierno de Billy Chapman en Ahome

Curándose en salud. La protección que le dieron al alcalde Chapman es el activo que tienen los priistas-panistas-perredistas para arremangar a Morena y el Partido del Trabajo en las votaciones del 6 de junio. Ese tema les puede dar a estos porque los ahomenses saben el ejercicio de poder que hizo Chapman, de quien dicen es el peor alcalde que ha tenido Ahome. Y más si Morena lo hace candidato a diputado federal, como es su aspiración que algunos ven que de una u otra forma va a quedar trunca porque está sentenciado por violencia política en razón de género. Por eso, el discurso de Fernández Noroña tiene sentido, pero muchos no se tragan ese cuento porque ahora que hay elecciones viene con Alcántara a darse “golpes de pecho”.

No quedó. Dicen que la exdiputada local Elvira Vega Audelo se agüitó por no quedar como líder de la CNOP en Sinaloa, responsabilidad que recayó en la exsenadora Diva Hadamira Gastélum. Se habla que Vega Audelo le pidió esa posición a Mario Zamora Gastélum, candidato priista a la gubernatura, pero, a como se ve, no jaló.

Leer más: Bellos momento de la vida social compartidos por Debate

Compromiso. Más chifletas que algarabía se llevó entre los fortenses la alcaldesa Nubia Ramos que reapareció en la sesión de Cabildo para tomarle protesta a al guasavense Luis Miguel González Valle como ¡secretario del Ayuntamiento! Dicen que es la coronación a uno que tuvo de “aviador” durante mucho tiempo. Se habla que debe de ser muy grande el compromiso para haberlo hecho secretario.