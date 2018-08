Llegó el momento para que corten mala racha

El momento propicio ha llegado la noche de hoy a los Dorados de Sinaloa para que puedan cortar su mal paso de cuatro juegos sin ganar en la Liga de Ascenso y que mejor que lo hagan en su propia pecera frente a los Correcaminos de la Autónoma de Tamaulipas.Ya hemos comentado que nadie esperaba que el Gran Pez estuviera pasando por un momento deportivo tan malo en la presente edición, ya que las expectativas de la directiva y cuerpo técnico eran muy diferentes, tomando en cuenta los refuerzos que llegaron a la institución.Sin embargo, los hechos son palpables, ya que el cuadro sinaloense navega en el lugar 13 con tan solo un par de unidades y par de tropiezos que para la supuesta gran jerarquía que tienen los Dorados en este circuito no es una posición nada envidiable.No dudamos de que el Corre vendrá la noche de hoy cuando menos con la intención de llevarse un punto y para ello replegará filas y buscará hacerle daño al Gran Pez en contragolpes, pero estos a su vez tienen la obligación de proponer desde el silbatazo inicial para encontrar pronto el gol.Porque eso sí, señores, si los de casa no ganan esta noche, sentimos que viene el derrumbe y la muy posible caída de la dirección técnica del profe Francisco Ramírez. Si no, al tiempo.El futbol de la localidad se vuelva teñir de negro, al enterarnos del lamentable fallecimiento de Saúl Valenzuela, jugador de la vieja guardia que militó con el legendario equipo del Unión Tierra Blanca y cerró su ciclo deportivo con los clubes de Pumas y Eldorado. Valenzuela, hermano de Mauro y Gilberto, otra leyenda viviente del futbol de Culiacán, dejó de existir la mañana de ayer, su cuerpo es velado en la funeraria San Martín de Monte Bello.Descanse en paz Saúl con el que nos unía una buena amistad y pronta resignación para toda su familia.La actividad de los torneos de verano polillas de Culiacán continuará la tarde de hoy siempre y cuando el dios Tlóloc lo permita. En Oro Máster: Amigos del Venado vs Cazanova Importaciones a las 15:00 horas y Agrícola de Gala vs Deportivo Sergio Torres a las 16:30 en el campo dos de Sagarpa; Despacho Torrero vs Bamoa a las 16:00, en Aguaruto; UPMyS-Nicolás Boy’s vs UAS-Seminuevos Delgado 15:00, Coseesa Eléctrica vs Refrigeración RG a las 16:00 y Combinado vs Unión Soccer a las 17:30 en Sagar-4 y Grupo Fiscal vs Deportivo Hernández 14:30 horas Japac-1.En Platino: Tres encuentros se disputan en la cancha de la unidad deportiva del IMSS. Aquafim vs Héctor Espinoza-Negris FC a las 14:30 horas; UAS-Tonyy Garcés vs Saúl Pérez-Silas Uriarte a las 15:45 y Chivas vs UAS-Mike Acosta a las 17:00. Y en la cancha de la unidad deportiva Sagarpa miden fuerzas los cuadros de Seisa y Bicicletas Jalisco a las 17:00 horas.