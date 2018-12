Llegó la mejor época del año

Llegó la llamada más bonita época del año, la de las fiestas decembrinas. Pachangas, grato ambiente, buen clima, que en Culiacán significa que el calor da tregua. Todo bien, todo bonito, todo cordialidad.... o casi, porque esta época de dar y recibir es también el origen de enojos y hasta distanciamientos a causa de ese proceso conocido como el intercambio de regalos. Todo comienza cuando contagiado por el entusiasmo de quienes organizan el intercambio acepta participar. Mal termina de desenrollar el papelito que sacó cuando se da cuenta en lo que se metió. ¡Moles! Que le toca el que apenas conoce, o el que le cae gordo, o la que se cree parida por los dioses y todo lo quiere “de marca” (porque confunde “marca” con “firma”); como leyéndole el pensamiento, antes de que diga nada, con su mejor sonrisa la organizadora le dice “no se vale cambiar ni salirse del intercambio”. Ándele, por andar de alborotero. Si previo al intercambio se acordó el juego del amigo secreto, para ponerle más emoción al asunto, ahí comienzan los enojos.

Hay personas muy detallistas y comprometidas con la causa que se las ingenian para que al llegar su amigo encuentre en el escritorio su pastelillo favorito acompañado con el café de su preferencia. Sólo ellos sabrán cómo le hacen, pero a la hora que llegue su amigo el café estará caliente. Sin embargo, no todos son así; ya sea por las prisas, por falta de empatía con quien le tocó o por la razón que sea hay quienes con dejar un mazapán o un paquete de galletas ya estuvo, “que diga que le fue bien” es el colofón del regalo diario y la manera de autojustificar la falta de interés. Hay también quienes, de plano, no aportan nada y se autoexcusan diciendo “mañana le traigo algo bueno por todo lo que no le he traído” pero ese mañana no llega.

Ya para entonces, si las paredes de los baños y pasillos hablaran dirían la de quejas que han escuchado a causa del intercambio, y falta lo peor. Llega el día de la posada y para muchos llega el momento que les hará jurar que en su vida vuelven a participar en un intercambio. En este punto cabe reconocer que el proceso del amigo secreto ayuda a anticipar y resignarse en qué terminará el asunto. Lo de menos es que le den una cartera o una bolsa que no le guste nadita de nada, pero que le sacará de apuros porque será el presente para el familiar de su menor preferencia. Aquí lo peor que puede pasar es que quien le iba a regalar en vez de regalo llegue con las manos vacías y un enredoso blablablá para tratar de justificar su falta de compromiso. Pero si cree que recibir una excusa es el peor regalo, le tengo noticias: hay momentos peores. Llega el día de la posada, como no hubo amigo secreto se acuerda la manera en que se hará el intercambio. Gracias por leer estas líneas. Que tenga una semana sin olvidos.