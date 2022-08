Llenan los vacíos del pasismo

Dicen que el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, no va a resentir si para el 2024 no cuenta con los pasistas en las elecciones de ese año, ya sea para su reelección, para sostener el poder por interpósita persona o algún otro proyecto. Eso en caso de que de aquí a esa fecha no se lleve a cabo una reconciliación, lo que algunos lo dudan. Pues si no se da, ya Vargas Landeros tiene el plan en marcha. Para empezar, está cooptando a pasistas, pero su platillo fuerte es que está logrando aliados en los diferentes sectores del Partido Revolucionario Institucional. Lo mismo en el sector cenecista como en el popular. Si ya se sabe de reuniones abiertas de líderes ejidales cenecistas, ayer le dieron un recorrido turístico a los líderes de las colonias por los lugares atractivos del municipio. En realidad, si Vargas Landeros decidió romper con el PAS es porque ese hueco calculó que lo iba a llenar en el momento en que se necesite.

La misma fórmula la está usando el gobernador Rubén Rocha pero más abierta, sin andarse por las ramas, para bien o para mal. Tras sacar a los funcionarios pasistas, Rocha metió en la Secretaría de Turismo al exalcalde priista Fernando Pucheta y al exalcalde panista Adolfo Rojo Montoya. A falta de pasistas en el 2024, porque ya muchos dan por hecho que se va a oponer a ir juntos en ellos en las elecciones de ese año en Sinaloa, los va a sustituir con estos liderazgos priistas y panistas. Es decir, va a fracturar a esos partidos para capitalizarlos en favor de los candidatos morenistas que se calcula va a poner. En teoría suena bien, pero está por verse porque en el interior del morenismo eso no está gustando y muchos en el PRI y PAN tampoco vieron bien que Pucheta y Rojo se “chaquetearan”. Cuando menos en Ahome ese es el sentir.

Se habla que el presidente del PAS en Ahome, Adrián Baldenebro, anda soñado. Y es que en un principio lo notaron “agüitado” cuando el alcalde Gerardo Vargas corrió a Rodolfo Ramos y a Alma Marién Fierro del gabinete, pero ya reaccionó y lo tomó por el lado que le conviene: que demostraron que tienen capacidad de jalar votos. Y es que lograron que ganaran los tres que apoyaron cuando se suponía que no era ni su terreno. Aquí quedó en evidencia que algunos que rodean a Vargas Landeros, que se dicen muy populares, que se desviven en las redes sociales, pues no llenan ni un vocho. Si no fueran pura cábula, no hubieran ganado los del pasismo.

La diputada local morenista Juana Minerva Vázquez revivió sus sueños para meterse a la pelea por la dirigencia estatal de Morena. Y es que ante la muerte de Aurora Sánchez, electa consejera, ella la suple por prelación, según la decisión que se tomó ya en el partido. Vázquez quedó en el sexto lugar en la votación de mujeres.

La limpia en la Secretaría de Turismo no le va a llegar a Domingo Vázquez, director de la dependencia en la zona norte, cuando menos no en esta coyuntura. No es pasista, por lo que la “grilla” que le están haciendo no va a tener eco en Rocha, que parece que tiene a Vázquez para otros planes.