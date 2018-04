Llenos de fugas en el SAT de Culiacán

En el Servicio de Administración Tributaria en Culiacán solicitan de manera urgente un plomero que repare todas las fugas de agua que hay en los baños y el área de intendencia, porque ya tienen mucho tiempo tirando agua. Interesados, comunicarse al 01 800 463 67 28, con Lilia Gabriela López Cruz, administradora del SAT.Urge un buen tranquilizante para los maestros de contrato de El Fuerte y Choix, pues andan que no los calienta ni el sol, ya que nomás los traen de vuelta en vuelta sin que nadie les resuelva nada, y lo peor es que les quieren pagar solo dos quincenas del 2016, cuando se les debe todo ese año, el 2017 y el 2018. ¡Qué bárbaro! Si usted sabe en dónde se pueden encontrar estos tranquilizantes, échele un ‘fonazo’ al jefe del departamento de Servicios Generales, Chester Alán Campos Bojórquez, al (667) 758 51 00, pa’ que se ponga las pilas y haga de todo pa’ que los profes puedan tener su dinerito en la bolsa pronto.En Guasave, se busca un instructor, de preferencia que haya trabajado en el Ejército y sepa meter en cintura a decenas de personas, esto pa’ ver si logra que los regidores pongan atención al 100 por ciento en las juntas donde se tocan temas bastante relevantes, pues se la pasan viendo el celular, sacando cuentas y platicando entre ellos. Si quieres el trabajo, échale la llamada al ‘chaca’ del Ayuntamiento, Víctor Manuel Espinoza, al teléfono (687) 871 87 87.Raza de la Región del Évora, se necesita de su ayuda pa’ sacar adelante a la gente de Alhuey, pues cuando no están con una bronca, traen otra. Primero el basurón, y ahora resulta que reciben agua chocolatosa. Ya pusieron la queja desde hace rato y, desde entonces, el vocal ejecutivo del Ceapas, Bernardino Antelo, dijo que los visitaría pa’ tener una reunión, aunque ya han pasado tres semanas y siguen a la espera. Si le interesa echarles una mano, mándele regalar al ‘chaca’ de Ceapas una agenda pa’ que no se le olvide cuando vaya a ir. Si la tiene, avísele al ‘fon’ (673) 732 09 80.En el Centro Histórico de Mazatlán, los trabajos de adoquinamiento apenas terminaron hace una semana y los trabajadores ya están haciendo rectificaciones taladrando el adoquín. Los trabajos van a continuar, así que a la Dirección de Obras Públicas le urge más inspectores para detectar más errores. Si se propone como verificador, no dude en marcar al (669) 915 80 00.