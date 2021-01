Llovieron los nombramientos

Al César lo que es del César. Un fin de semana fructífero para el deporte en The Rosca City. Y no es que se hayan abierto los campos de juego. Solo hubo un anuncio de quizás un pronto regreso. Hablo de lo fecundo y provechoso que se dio con los nombramientos a nivel estatal en el beisbol y softbol, para Rosario Alberto Leyva Ruiz y Edna Cecilia Santiago Ochoa. En el registro de la planilla “Todos Unidos por el beisbol de Sinaloa”, encabezada por Fernando “El Güero” Hernández, el oriundo de Guamúchil, “Chico” Leyva, encabeza la jefatura del ampayeo a nivel estado. Hasta ayer lunes 11 de enero, cierre de inscripciones para buscar la presidencia de la Asociación Estatal de Beisbol, la única planilla inscrita, -según nos enteramos— era la del “Güero” Hernández. Por lo tanto, -creemos- que será la ganadora, al contemplar esa unidad en el beisbol sinaloense. Ella presidirá el periodo 2021-2025, con un programa de trabajo extenso en todas las categorías del llamado “rey de los deportes”. Y para cerrar con broche de oro, la Asociación de Softbol del Estado de Sinaloa, que preside el LEF Jesús Alfredo Lerma Martínez, le extendió el nombramiento como vicepresidenta a Edna Cecilia Santiago Ochoa, misma que actualmente preside el Comité Municipal de este deporte en The Rosca City.

Colofón. Y a propósito de volantines eclesiásticos, también ahí se coló nuestro amigo y compañero de pluma y papel, Rosario “Chico” Leyva, que fungirá como comisario del softbol sinaloense. ¡Enhorabuena!