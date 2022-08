Llueven las demandas laborales en cuanto entró el mes de agosto

Las demandas laborales en la zona norte de Sinaloa se incrementaron entrando el mes de agosto. Y es que se interpusieron doce en estos tres días por empleados que alegan que fueron despedidos en forma injustificada. Con estas demandas suman ya 494 en lo que va de este año, la mayoría por despidos injustificados.

LAS RELACIONES labores sufrieron un cambio desde que se presentó la pandemia del coronavirus en Sinaloa. En el inicio de esta, la mayoría de los negocios cerraron sus puertas, lo que afectó el ingreso, por lo que muchos patrones no pudieron sostener su planta laboral. Algunos llegaron a acuerdos de indemnización con los empleados, pero otros no. Y pues estos recurrieron al tribunal laboral. No es adecuado que haya diferencias entre los patrones y trabajadores. Si una relación ya no funciona, se tiene que hablar y llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes. Debe de haber madurez.