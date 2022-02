Lluvia de promesas, la estrategia de Benítez Torres en Mazatlán

audima

Llueven promesas. Prometer no empobrece, advierte el viejo adagio popular. Y no hay cosa que se haga más en política que prometer. Esa ha sido la estrategia que ha optado el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres ante los temores fundados y advertidos luego de la autorización del carnaval. El munícipe anunció que hasta con drones se vigilará la masiva celebración. También se anunció que las zonas de fiesta tendrán un aforo tope del 70 por ciento. Además, la Secretaría de Salud en el estado anunció 6 mil pruebas gratuitas para la detección del Covid-19 durante los eventos del carnaval. Según, se instalarán quiosco para que las personas que no se sienten bien de salud puedan realizarse una prueba gratuita.

Protocolos absurdos. Y fue el mismo secretario de Salud en Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Ojeda, quien le endilgó el calificativo a los planes preventivos anunciados por el Gobierno del Estado durante los días del Carnaval de Mazatlán (del 24 de febrero al 1 de marzo). Dijo que durante la reunión de evaluación, a celebrarse hoy con los representantes de las dependencias participantes en la planeación de la fiesta, solicitará la disminución de aforos. Y es que según lo anunciado por el gobierno estatal, se pretende admitir 20 mil personas durante las coronaciones en el estadio Teodoro Mariscal; 237 mil personas durante los desfiles; la misma cantidad durante el combate naval; 3 mil personas en la plazuela Machado y 7 mil personas en la Feria del Carnaval.

Mal antecedente. Si la prevención de contagios será la prioridad durante los eventos organizados para celebrar el carnaval, al menos durante las venta de boletos no se ha dado buen ejemplo de ello. Las taquillas del Instituto de Cultura, Turismo y Arte estuvieron abarrotadas, y lo que menos se notó fue la sana distancia. Durante el fin de semana prevaleció la inconformidad ciudadana por el acaparamiento de boletos por parte de supuestos revendedores. Desde las primeras horas se agotaron las entradas para el concierto de Alejandro Fernández y para la coronación del Rey de la Alegría. Quienes deseen acudir a estos eventos tendrán que esperar la oferta de los revendedores a través de las redes sociales. Todo un negocio.

¿Cambios en la Municipal? Este fin de semana corrió como reguero de pólvora la versión de que el secretario de Seguridad Pública en Mazatlán, Juan Ramón Alfaro Gaxiola, sería separado del cargo. Unos dicen que habría sido cesado de la Secretaría por órdenes del alcalde Guillermo Benítez Torres, otros que ya se retira porque le llegó la jubilación. Este cambio, si es que se realiza, es precedido por las denuncias públicas hechas por parte de ciudadanos que han externado su inconformidad por el actuar de policías municipales, quienes bajo el amparo de retenes, habrían cometido presuntos abusos. Otro suceso fue el ocurrido el viernes pasado, donde agentes de tránsito dejaron ir al conductor de un auto que circuló por el área peatonal del malecón y la ciclovía, sin que fuera remitido ante el juez de Barandilla. Por este hecho, dos elementos están bajo investigación. Será este lunes cuando la autoridad municipal ofrezca más información al respecto.